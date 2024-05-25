Какие маршруты в горах Кубани станут идеальными для туристов

"Под рюкзак!" - эта крылатая в туристских кругах команда в мае звучит часто, потому как именно в эту пору начинается активный сезон пеших походов.

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Особенно в Краснодарском крае, где горы обязывают к путешествиям. Речь идет о маршрутах выходного дня, не требующих серьезной физической подготовки.

Каньон с "нефритом"

О скале Киселева - главной природной достопримечательности Туапсинского района - заочно знают по эпизоду с рыбалкой в знаменитой комедии "Бриллиантовая рука". С пляжа ее стена высотой 46 метров похожа на гигантскую голову диковинного зверя в обрамлении дубовых и сосновых рощ. Они-то и составляют территорию лесопарка Кадош.

Летом на берегу и наверху образуются стихийные кемпинги из разноцветных палаток. Рыбу туристы не ловят, зато с удовольствием следят за тем, как волны с грохотом ударяются о тысячелетнюю подошву, с шипением откатываются назад. А еще отсюда можно наблюдать захватывающие закаты!

Попасть сюда можно несколькими вариантами: сесть в центре города на маршрутку N 18, курсирующую с интервалом два часа до микрорайона Кадош, а затем, оставив позади редкие высотки, углубиться по петляющей тропе в лес, к отвесу, либо совершить марш-бросок в пять километров по пляжу от морского порта. Лично я всегда выбирала второй. Сразу предупрежу: он непростой, придется шагать по валунам, полоска суши кое-где сужается, поэтому во время прилива можно запросто замочить ноги. Но как без приключений? Зато по пути можно сделать редкие кадры нависающей над морем гряды Кадош, которая хороша в любое время года.

Сам лесопарк небольшой, всего 300 гектаров. Однако в нем причудливым образом перемешались редкие виды растений - сосна пицундская и крымская, ягодный тис, различные лианы и орхидеи, дрок сванетский, включенные в Красную книгу России.

Своим названием скала обязана русскому художнику-передвижнику Александру Киселеву, написавшему здесь одну из своих известных работ "Кадошские скалы". Впервые живописец посетил Туапсе в 1899 году, а через три года окончательно перебрался на юг, построив в городе дом, а на мысе - деревянную дачу. Дача, конечно же, не сохранилась, а вот в доме на теперешней улице Карла Маркса находится музей. Внутри воссоздана обстановка, в которой жил и работал художник, дополненная личными фотографиями, вещами (мольбертом, складным стульчиком для пленэра) и картинами, которые передал в фонд внук мастера Сергей Владимирович Киселев. Так что после путешествия к скале будет вполне логично познакомиться с экспозицией.

...Новые впечатления подарит и живописный каньон реки Таштай в том же Туапсинском районе. Фигурные мергельные берега, вода насыщенного нефритового цвета, гроты и купели. В народе ущелье прозвали каньоном "Бешенки", хотя это лишь один из притоков реки - ручей Бешеный. Осмотреть долину можно за один день, налегке.

Вход в ущелье оборудован лестницами и перилами, однако дальше готовьтесь к маленьким испытаниям - идти придется по мокрым камням, и, несмотря на тросы в отдельных местах... вброд, по руслу самой реки, в обход скальных отвесов. Это потребует достаточной ловкости и по крайней мере прочной удобной обуви. Маршрут начинается у села Индюк. Добраться можно на автомобиле, а также на электричке из Туапсе, Краснодара или Горячего Ключа, выйти следует на остановке "1744 км".

Гляжу в озера...

Мало кто знает, что вторым по величине озером в Краснодарском крае после Абрау-Дюрсо (но отнюдь не по красоте) является Кардывач в горах Сочи. Расположено оно на высоте 1838 метров в окружении величественных снежных вершин. А еще в озере Кардывач рождается самая длинная река российского Причерноморья - Мзымта, чье русло протянулось на 89 километров.

Вода в чаше холодная даже в самые знойные дни, температура у поверхности не поднимается выше 12 градусов. Рыбы здесь нет. Попытки развести форель предпринимались в 1935-1937-х годах, но эксперимент не увенчался успехом, поскольку вся молодь ушла вниз по течению, за водопад Изумрудный, и не смогла его преодолеть, чтобы вернуться на нерест.

Лучшее время для посещения озера Кардывач и его окрестностей - лето и начало осени, когда альпийские луга окончательно сбрасывают снежную пелену, а зеркало глади освобождается ото льда. В сентябре листва деревьев наливается золотом, в окружении буйства красок озеро превращается в идеальную натуру для самого взыскательного художника. На пеший поход оптимально заложить от трех до пяти дней: за это время можно посетить самые интересные достопримечательности Кардывачского горного узла - озера Верхний Кардывач, Синеокое и Утаенное. Маршрут линейный, начинается от урочища Энгельмановы поляны, и технически доступен практически любому путешественнику. Так как путь пролегает в приграничной зоне, необходимо получить пропуск у пограничной службы ФСБ. Для жителей Сочи с пропиской достаточно предъявить паспорт.

Весна - пора большой воды. В это время ручьи и водопады обильны и потрясают своей красотой. На отдыхе в Сочи стоит посетить водопад Ореховский, чьи струи, рассыпаясь по камням, словно волосы лесной девы, срываются вниз с 33-метровой скалы.

Каскад расположен недалеко от природного экопарка.

Примечателен он буковыми и самшитовыми лесами, руинами средневекового храма, живописными каньонами. Там же и водопад Ажек. Из-за удаленности его посещает меньшее число туристов, поэтому при прогулке создается ощущение первозданности места. И это действительно так. Водопад Ажек существовал еще до нашей эры. Десятки столетий сильная струя стекала с высоты примерно 9,5 метра и выдолбила под собой озеро. Пусть оно небольшое - всего семь метров в диаметре, но в нем вполне можно искупаться.

У обрывов Черногора

Есть в лесистых предгорьях Кубани места, посетив которые один раз, остаются в памяти навсегда. Одно из них - плато Черногор (1754 метра), изрезанное карстовыми воронками, в Апшеронском районе. С одной стороны - это захватывающие виды окрестных гор, а с другой - дикая, можно сказать, негостеприимная атмосфера. В первый раз автор побывала на плато в середине марта, когда постилка снега, присыпанная хвоей, уже подтаивает. Ступаешь - и внезапно хлипкий наст под тобой трещит, и ты проваливаешься по пояс. Во второй раз - в июле, когда склоны ощетиниваются зарослями борщевика и крапивы. Так что лучшее время для посещения - конец весны, начало лета и осень.

Некоторые пробегают маршрут за один день, но лучше запланировать ночевку в палатках. Преимущества налицо. Во-первых, можно встретить потрясающий закат и рассвет, во-вторых, вволю нагуляться вдоль скальных обрывов Черногора, спуститься к озеру Чеше и озеру Чеше Малое. В-третьих, набор высоты на маршруте составляет 900 метров и после затяжного подъема так хочется перевести дух.

Добраться туда можно только на автомобиле - набитая тропа уходит прямо от дороги после села Черниговского в сторону поселка Отдаленного. Кстати, с улиц последнего плато Черногор причудливо складывается в профиль лежащего человека в папахе. Отсюда в народе популярно его второе название - "Спящий черкес".