В Подмосковье обустроят более 200 пляжей к началу летнего сезона

За неделю до старта пляжного сезона в зонах отдыха Московской области продолжаются подготовительные работы по благоустройству. В этом году для отдыха в регионе обустроят свыше 200 пляжей.

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства благоустройства.

«В рамках этой подготовки ведутся работы по завозу песка, приведению в нормативное состояние дорог к местам отдыха, ремонту или замене элементов благоустройства: кабин для переодевания, душевых, лежаков и др.», — уточнил глава ведомства Михаил Хайкин.

Вместимость подмосковных пляжей варьируется от 200 до тысячи человек.

Ранее в Казани утвердили список пляжей и мест отдыха, где в этом году можно будет провести время.