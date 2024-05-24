В Подмосковье обустроят более 200 пляжей к началу летнего сезона
За неделю до старта пляжного сезона в зонах отдыха Московской области продолжаются подготовительные работы по благоустройству. В этом году для отдыха в регионе обустроят свыше 200 пляжей.
Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства благоустройства.
«В рамках этой подготовки ведутся работы по завозу песка, приведению в нормативное состояние дорог к местам отдыха, ремонту или замене элементов благоустройства: кабин для переодевания, душевых, лежаков и др.», — уточнил глава ведомства Михаил Хайкин.
Вместимость подмосковных пляжей варьируется от 200 до тысячи человек.
Ранее в Казани утвердили список пляжей и мест отдыха, где в этом году можно будет провести время.