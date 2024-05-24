Балтика стала теплее, что плюс для отдыхающих и минус для морских организмов, мнение ученых

Балтийское море стало теплее, что считается плюсом для отдыхающих, но минусом для морских организмов. Об этом рассказал директор Института рыболовства и аквакультуры КГТУ, кандидат биологических наук Олег Новожилов в интервью «Балтик Плюс».

«Мы можем дольше купаться в берегу Калининградской области. С точки зрения человека отдыхающего, это плюс. С точки зрения живущих организмов в море, это минус, наверное. Либо есть те, кто любит тепло, либо есть те, кто любит холод. Все-таки мы больше умеренное море, то есть у нас оно довольно-таки холодное. И у нас происходит смешение как раз организмов, которые теплолюбивые, холоднолюбивые. Но, как всегда, излишне резкие изменения никому не приносят пользы. Если процесс идёт размеренно, поступательно, то все вокруг успевают к нему привыкнуть. Прекрасный пример — эффект лягушки. То есть, если лягушку посадить в ведро с водой, потихоньку подогревать, она умрёт, потому что к концу сварится. Но если мы в кипяток бросим лягушку, она оттуда выпрыгнет. То есть вот здесь вот то же самое примерно», — отметил эксперт.

По словам Новожилова, пока ситуация не критичная, но «радоваться особо нечему».

«Если мы говорим о среднегодовых температурах, то она повысилась относительно немного, на 1 градус, но она сильно повысилась в летний период. Но опять же это несёт и негативные в том числе процессы. То есть если мы говорим опять же про отдыхающих, то одной из основных претензий к Балтийскому морю, что ой, тут у вас сколько водорослей появляется. Но вот как раз водоросли это в том числе и следствие высоких температур, но и хозяйственной деятельности человека», — заключил эксперт.

Объём вылова корюшки в водах Балтики за 10 лет увеличился вдвое, но основная масса рыбы из-за изменений климата ушла в северную часть моря.