Туристам рассказали, где покурить в аэропортах Москвы

Тема курилок в аэропорту сейчас активно обсуждается в туристических чатах. Поводом для них стала новость о том, что в Шереметьево эти помещения стали платными. В воздушной гавани поспешили опровергнуть информацию. Подымить даром можно как в терминале В, так и в С. Одна из них находится в «чистой» зоне внутренних вылетов рядом с выходом 122. Другая у гейта 145 в международной зоне вылета.

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Что же касается информации про платные, там речь шла лишь про одну из пяти курительных комнат, куда действительно перестали пускать всех подряд. Но подобные варианты были и до этого в составе бизнес-залов.

На фоне такого повышенного интереса к теме журналист TourDom.ru решил актуализировать информацию про курилки в других столичных аэропортах.

Во Внуково места для курения есть, и все они бесплатные. По две комнаты располагается в противоположных концах зон вылета внутренних и международных рейсов. Они находятся около телетрапов № 8, 17, а также 18 и 28 соответственно.

А вот в Домодедово и Жуковском затянуться сигаретой не удастся. Если ZIA чаще используется для вылетов чартерными рейсами за рубеж, то у курильщиков в DME могут быть и стыковки. Этим пассажирам придется сложнее всего – курить можно только на улице, перед входом в здание аэровокзала.

Тему активно обсуждают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Часть из них против помещений для любителей подымить. Ну а другие всеми руками за. Причем не только за замкнутые пространства: «Сделайте нормальные курилки, на воздухе!»

Ранее TourDom.ru писал, что пассажир купил у проводницы разрешение курить в поезде за магнитик РЖД.