Турпоток в Карелию планируют увеличить в 10 раз за пять лет

Туристический потом в Карелию за ближайшие пять лет должен вырасти в 10 раз, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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В правительстве Карелии сообщали, что в прошлом году число поездок в республику составило 1,6 млн.

"Мы, конечно, так достаточно осторожно подходим к прогнозам, но на ближайшие пять лет поставили задачу - минимум в 10 раз увеличить турпоток, но дальше посмотрим", - сказал Парфенчиков.

Он подчеркнул, что в этом вопросе важную роль играет и межрегиональное сотрудничество. В частности, речь идет о федеральной трассе "Беломорск - Архангельск", которую включили в мастер-план развития Кемско-Беломорской агломерации вместе с проектом транспортного сообщения между двумя ключевыми райцентрами на севере региона. Федеральная трасса свяжет Карелию, Архангельскую и Мурманскую области, начало строительства запланировано на 2029 год.

"Наши большие планы мы связываем с тем, что территория уникальна, потому что здесь находится один объект ЮНЕСКО из 30 в России. Еще один объект ЮНЕСКО находится на территории Архангельской области (Соловки), но исторически основной поток туристов тоже идет через Беломорск и Кемь", - добавил глава Карелии.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.