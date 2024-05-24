В Крыму после реконструкции открыли туристический маршрут на Арпатских водопадах

Туристический маршрут на Арпатских водопадах открыли в Крыму после реконструкции, приуроченной к юбилею Крымской весны, при поддержке системообразующего банка полуострова - РНКБ (входит в группу ВТБ). Стоимость работ составила около 4 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"В урочище Панагия (пос. Зеленогорье на юго-восточном побережье Крыма) состоялось торжественное открытие обновленного эколого-туристического маршрута в районе Арпатских водопадов. Реконструкция территории была проведена в рамках приуроченного к юбилею Крымской весны совместного проекта Судакского лесоохотничьего хозяйства и банка РНКБ. Проект был реализован при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым. Общая стоимость проектных работ составила около 4 млн рублей", - говорится в сообщении.

В банке уточнили, что в ходе реконструкции на турмаршруте установили лестницы и опорные поручни, оборудовали места отдыха, а также разместили баннеры с описанием природно-исторических особенностей маршрута. В разработке дизайн-макета и проектировочной документации участвовали ландшафтные архитекторы КФУ им. В. И. Вернадского, сотрудники банка РНКБ и Судакского лесхоза.

Арпатские водопады являются частью верхнего русла ручья Арпат, течение которого собирается из нескольких ветвистых источников. На территории находятся природные ванны. Ежегодно в курортный сезон Арпатские водопады становятся местом притяжения для десятков тысяч туристов.