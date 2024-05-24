Стало известно, как выросли цены на отели в России

Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин сообщил о росте в среднем на 15-20% цен на отели в стране.

«В последние годы из-за того, что Запад по сути закрыт, увеличился спрос на внутренний туризм, соответственно, подросли цены. Цены на отели на курортах зависят от сезонности, если спрос ажиотажный, цены могут увеличиваться и до 30%, а так в среднем 15-20%. Туристы едут на Алтай, Байкал, Камчатку, правда, массовость там совершенно не та, что в Краснодарском крае. Крым это отдельная история, атаки на полуостров сдерживают туристический поток, хотя все равно он растет, но в меньшей степени, чем в Краснодарском крае», - сообщил он.

Эксперт отметил, что в России есть и другие популярные регионы.

«И на Балтику ездят, хотя она прохладная, в Светлогорск, Калининград, в Карелию, Ленинградскую область, Даже на Соловки, это Белое море, сейчас ездят больше. Спрос увеличивается и где-то даже не хватает номерного фонда. Соответственно, цены увеличиваются, особенно в пору отпусков», - рассказал он НСН.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что турецкие премиальные отели не могут быть дешевле сочинских.