За время майских праздников туристы оставили в Калининградской области 961 млн рублей. Об этом сообщил глава минтуризма региона Андрей Ермак на своей странице «ВКонтакте».

«За период праздников объём трат туристов по картам составил 961 млн рублей, сняли наличными в регионе 110 млн рублей, объём переводов туристов жителям области — 148,2 млн рублей. Если сравнивать с новогодними, то с 29.12.23 по 08.01.24 траты по картам были 749,4 млн рублей, а снятие наличных — 98,8 млн рублей. Так что получается, когда тепло — тратят больше», — отметил министр.

В этом году турпоток в регион в период майских выходных составил 70,7 тыс. человек. Традиционно лидерами по посещаемости стали Музей Мирового океана, Куршская коса и Калининградский зоопарк. Высокая посещаемость и отмечена Кафедральным собором и Музеем янтаря. Больше всего туристов было из Москвы, Санкт-Петербурга. Большой процент отдыхающих приехали из Казани и Екатеринбурга.

Эксперты спрогнозировали рост турпотока в Калининградскую область на 15% в 2024 году.