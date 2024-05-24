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«Когда тепло — тратят больше»: Ермак заявил, что на майских туристы оставили в Калининградской области 961 млн рублей

За время майских праздников туристы оставили в Калининградской области 961 млн рублей. Об этом сообщил глава минтуризма региона Андрей Ермак на своей странице «ВКонтакте».

За время майских праздников туристы оставили в Калининградской области 961 млн рублей
© РИА Новости

«За период праздников объём трат туристов по картам составил 961 млн рублей, сняли наличными в регионе 110 млн рублей, объём переводов туристов жителям области — 148,2 млн рублей. Если сравнивать с новогодними, то с 29.12.23 по 08.01.24 траты по картам были 749,4 млн рублей, а снятие наличных — 98,8 млн рублей. Так что получается, когда тепло — тратят больше», — отметил министр.

В этом году турпоток в регион в период майских выходных составил 70,7 тыс. человек. Традиционно лидерами по посещаемости стали Музей Мирового океана, Куршская коса и Калининградский зоопарк. Высокая посещаемость и отмечена Кафедральным собором и Музеем янтаря. Больше всего туристов было из Москвы, Санкт-Петербурга. Большой процент отдыхающих приехали из Казани и Екатеринбурга.

Эксперты спрогнозировали рост турпотока в Калининградскую область на 15% в 2024 году.

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Андрей Ермак