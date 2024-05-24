«Волгоград, Самара и Волга»: названы перспективные винные направления

Сегодня винный туризм в России развивается опережающими темпами, отметил винный эксперт Антон Обрезчиков в беседе с НСН.

В России стоит активно развивать некрупные винодельни в регионах, которые больше ориентированы на винную часть поездки. Таким мнением в беседе с НСН поделился журналист, винный эксперт Антон Обрезчиков.

Ранее одно из крупнейших винодельческих предприятий России винодельня «Фанагория» сообщила о том, что планирует увеличить турпоток почти на 43% в 2024 году. По словам главы направления «Винный туризм» компании Натальи Лежепёковой, «Фанагорию» за 2023 год посетили 3,5-4 тысячи туристов. В следующем году винодельня планирует открыть коньячный музей, летнюю террасу ресторана, винную солеру и рассчитывает принять пять тысяч туристов. Обрезчиков считает, что сегодня винный туризм развивается стремительно и приносит пользу сразу по нескольким направлениям. Однако в развитии также нуждаются более мелкие винодельни.

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«В текущих условиях туристического рынка, мне кажется, винный туризм развивается как год за два. История винного туризма замечательна тем, что она комплексная. Туризм - это еще и развитие виноделия, и развитие инфраструктурных вещей, которые необходимы для приема турпотока. Здорово, что большие предприятия, такие как «Фанагория» или «Абрау-Дюрсо», могут себе позволить работу крупных туристических центров. Но не хватает в данный момент инфраструктуры, которая бы поддерживала винодельни рангом поменьше. Которые не могут себе позволить туристические центры и которые ориентированы на менее массовые, но более направленные на винную составляющую поездки. Это та часть, которую стоит развивать в ближайшее время», - отметил винный эксперт.

Продажи коньяка в России с начала года выросли более чем на 8% По словам Обрезчикова, сегодня в России есть много других интересных направлений, помимо тех, которые уже закрепили свою популярность.

«Опережающими темпами развивается Краснодарский край. Те винодельни, которые расположены от Анапы и Таманского полуострова, до Геленджика. Но вот, например, в Крыму есть камень преткновения о запрете строительства несанкционированных объектов на виноградниках. Возможно, это как-то поменяют. Есть еще потенциально интересные регионы, которые прямо сейчас нужно развивать. Это винодельческая зона Нижней Волги, Волгоград, Самара, где виноделен не очень много, но тем эффектнее они выглядят на общем фоне. Есть также Ставропольский край, который начал развиваться несколько лет назад и от которого тоже можно ждать много интересного», - отметил Обрезчиков.

Ранее министр туризма Абхазии Теймураз Хишба рассказал, что ряд отелей в регионе могут включить в список услуг для своих гостей «безлимитное вино». Об этом напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».