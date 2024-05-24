Курорт «Новая Анапа» планирует привлечь 560 млрд рублей инвестиций

Совокупный объем инвестиций в создание курорта Новая Анапа, первые объекты которое планируется открыть в 2030 году, по предварительным прогнозам составит порядка 560 млрд рублей. Об этом пресс-служба администрации Анапы сообщает в Telegram-канале по результатам пресс-конференции главы города Василия Швеца.

"Мэр города Василий Швец на пресс-конференции подчеркнул, что проект курорта всесезонного семейного отдыха федерального значения поддержал президент России Владимир Путин и сегодня делается все, чтобы этот проект был реализован. Первые объекты туристской инфраструктуры планируется ввести в эксплуатацию в 2030 году. Предварительный совокупный объем инвестиций составит 560 млрд руб., из которых более 60 млрд пойдут на внешнюю обеспечивающую инфраструктуру. Для Анапы это еще и колоссальные вливания в развитие инфраструктуры: инженерной, транспортной, досуговой.", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проект находится на стадии разработки мастер-плана, будет сформировано порядка 500 инвестиционных лотов, рассчитанных как на крупных отельеров, так и на средний и малый бизнес. Создание курорта обеспечит, по прогнозам специалистов, ежегодно поступления в федеральный и краевой бюджет в размере порядка 30 млрд рублей.

Строительство всероссийского семейного курорта "Новая Анапа" запланировано в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина о создании в стране круглогодичных морских курортов.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко 27 октября 2022 года поручил создать рабочую группу и приступить к реализации проекта. Ожидается, что проект позволит создать до 24 тыс. гостиничных номеров, увеличить на 17 км протяженность песчаных пляжей, под курорт будет отведена территория в 1,6 тыс. га. В рабочую группу по реализации проекта войдут Минстрой, Минэкономразвития и другие заинтересованные ведомства, а также корпорация "Туризм.РФ".