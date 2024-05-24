Международный лагерь БРИКС+ и развитие образовательного туризма в стране

В Москве начала работать международная школа основного и дополнительного образования БРИКС+ и одноименный детский лагерь БРИКС+. Школьники получат широкий спектр умений: от навыка публичного выступления до исследования рынков логистики, от эффективных переговоров до миротворческой дипломатии.

Участники образовательных смен автоматически станут членами Клуба юных экспертов, где они они продолжат предпрофессиональное развитие в международном пространстве БРИКС.

«Образовательный туризм является одним из наиболее перспективных направлений гуманитарного сотрудничества. В настоящее время особенно важно создавать событийность – проводить форумы, реализовывать программу исторического просвещения, мотивировать иностранных школьников и студентов посещать страну в академических целях. Российская сторона проявляет значительный интерес к образовательным традициям стран БРИКС и вдохновляет молодое поколение изучать китайский и арабский языки, создает условия для погружения в культуру государств, например, с помощью организации мероприятий по линии перекрестных Годов культуры России и Китая» - Гюнай Абилова Директор школы БРИКС+ в России «Одна из приоритетных задач Международного лагеря БРИКС+ – это открыть «окно в Россию». Показать как природные красоты страны, так и познакомить с культурным наследием, популяризировать русский язык. У нас есть достойные образовательные и туристические продукты, с которыми мы будем заходить на международный рынок образовательных услуг», – дополнила она.

Летом текущего года на базе лагеря BRICS CAMP пройдет саммит юных экспертов БРИКС. Его участники освоят сферу организации мероприятий, проведут исследования существующих рынков экономик стран объединения, научатся коммуницировать с представителями других стран и культур.