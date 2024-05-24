За пять лет в Петербурге благоустроили 226 общественных пространств

В Петербурге с 2019 года благоустроили 226 общественных пространств. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. Он отметил, что общественные пространства пользуются все большей популярностью у туристов.

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Он отметил, что все чаще гости города посещают современные общественные пространства — такие как Никольские ряды, Новая Голландия, Севкабель.

— Один только «Остров фортов» за год принял более 3 миллионов человек, — сказал губернатор Александр Беглов.

Часто после благоустройства забытые места в городе получают новую жизнь. Яркий пример — Дворец культуры имени С. М. Кирова, построенный в 1937 году. До недавнего времени часть помещений дворца культуры пустовала, а сейчас, после частичной реконструкции, здание снова стало востребованным общественным пространством, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее стало известно, что в Красногвардейском районе Петербурга готовят к открытию обновленную Ржевскую площадь. В центре площади установят памятный монумент в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает Neva.Today.

В столице благоустроят еще порядка 3,5 тысячи улиц, которые будут радовать как горожан, так и туристов. Сейчас правительство трудится над комплексным оформлением московских улиц.