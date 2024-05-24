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Депутат Тарбаев предложил распространить курортный сбор на большее число регионов РФ

Курортный сбор следует распространить на большее число регионов России, поскольку мера оправдала себя. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.

Поступило предложение распространить курортный сбор на большее число регионов РФ
© РИА Новости

По его словам, туристы спокойно реагируют на сбор. Он также напомнил, что взимаемые средства должны тратиться регионами на развитие туристической инфраструктуры в регионах.

"Однако сам механизм сбора нужно будет еще доработать. Например, в том, что касается категорий граждан, освобождаемых от уплаты сбора", – отметил Тарбаев, говоря о расширении списка регионов.

В заключение депутат добавил, что Госдума и Совфед обсудят расширение программы в ближайшее время.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что правительство РФ планирует заменить курортный сбор туристическим налогом. В рамках этого законопроекта власти хотят обложить налогом стоимость проживания в гостиницах в размере 3%. По задумке, туристы смогут увидеть наценку в цене, зафиксированной на туристических агрегаторах.