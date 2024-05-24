Роскачество решило перевести отели на китайский стандарт China Friendly

Российские отели, рестораны и музей в скором времени перейдут на китайский стандарт качества China Friendly, заявил руководитель Роскачества Максим Протасов.

По его словам, переход на новый стандарт, прежде всего, обусловлен привлечением в Россию туристов из Китая. Протасов добавил, что помимо туризма Роскачество активно налаживает связи с КНР в области торговли и экономики.

Известно, что программа China Friendly реализуется с 2014 года для увеличения в России потока туристов, владеющих китайским языком. Проект охватывает гостиницы, рестораны, музеи, развлекательные центры, а также компании, работающие на рынке туристических и экскурсионных услуг, передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что безвизовый режим с Россией даст толчок для развития туризма и бизнеса.