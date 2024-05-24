В Пушкинском горокруге может пройти фестиваль сапсерфинга

В ходе выездной администрации в поселке Ельдигино местная жительница обратилась к председателю Совета депутатов Пушкинского городского округа Артему Садуле с предложением провести в округе фестиваль сапсерфинга. Она отметила, что теплый сезон подходит для этого как нельзя лучше. Об этом Садула написал в своем Telegram-канале.

«Совместно с Еленой Панькив, заместителем главы Пушкинского, начальником управления культуры и туризма округа, встретились с Елизаветой. Обсудили ключевые вопросы в организации, возможные варианты места проведения», - отметил Артем Садула.

По мнению председателя Совета депутатов, спорт – это то, что объединяет и делает сильнее. Такие мероприятия, сказал Садула, позволяют стать ближе и раскрывают спортивную и творческую сторону нашего общества.