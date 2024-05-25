В Музее Победы дети обсудили новые турмаршруты

В пятницу, 24 мая, в Музее Победы состоялось заседание Детского совета по туризму. Его участники обсудили создание новых туристических маршрутов и проектов для портала Ruspass, а также поделились своим видением развития детского туризма в России. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Кроме того, для детей провели экскурсии по Музею Победы, который также является одним из главных мест притяжения туристов в столице.

— Наш музей неоднократно был признан эталонным с точки зрения приема детских групп, поэтому Комитетом по туризму города Москвы была выбрана эта площадка. Помимо этого, много есть совместных проектов, и в том числе вот экспертная работа с Детским советом, — отметила начальник отдела продвижения экскурсионных программ музея Инна Удовенко.

Представители учреждения напомнили, что Детский совет по туризма был создан 19 апреля 2024 года при поддержке Департамента образования и науки Москвы, а также Российского союза туриндустрии. В его состав вошли более 20 молодых специалистов в возрасте от 13 до 17 лет.

В субботу, 25 мая, в стенах Музея Победы отметили 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, первого министра обороны Казахстана Сагадата Нурмагамбетова. В торжествах приняли участие посол Казахстана в России Даурен Абаев и гендиректор Музея Победы Александр Школьник.