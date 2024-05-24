70% туристов из Китая выбрали для путешествий регионы Дальнего Востока

70% туристов из Китая после возобновления безвизового режима для групповых поездок в Россию выбрали для путешествий регионы Дальнего Востока. Об этом сообщил на пленарной сессии российско-китайского экономического форума "Амурэкспо-2024" министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

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"С августа 2023 года возобновлен безвизовый режим для групповых туристических поездок. Из 107 тыс. туристов, которые посетили нашу страну по этой программе, 70% выбрали Дальний Восток", - сказал он в приветственном слове по видео-конференц-связи.

Чекунков напомнил, что в 2023 году также возобновлено прямое авиасообщение между городами Дальнего Востока и Китая.

"Выполняется 15 рейсов в неделю, - сказал он. - Уверен, между нашими странами существует огромный потенциал для развития дальнейших связей в туризме, образовании, культуре".

Министр добавил, что по поручению президента России Владимира Путина разработан специальный преференциальный режим для обеспечения наиболее удобных и безопасных условий инвестирования в совместные проекты в режиме Международных территорий опережающего развития (ТОР).

"В 2024 году соответствующий закон должен быть принят Федеральным Собранием РФ и подписан президентом, с 2025 года международные ТОР будут создаваться, в том числе и в Амурской области, - сказал Чекунков. - На ТОР "Приморье" зарегистрирован резидент из провинции Хэйлунцзян - Международный образовательный центр Лунмэй, который будет оказывать услуги по подготовке китайских абитуриентов, планирующих поступать в российские вузы. Многие подобные проекты подтверждают долгосрочность стратегических и дружеский характер наших отношений".

"Амурэкспофорум" проходит в Благовещенске с 24 по 26 мая. Впервые его провели в 1992 году. После перерыва, вызванного пандемией коронавируса, "Амурэкспофорум" в гибридном формате состоялся в Благовещенске в 2022 году и вызвал большой интерес у представителей регионов и бизнеса. В 2023 году за время форума состоялось более 20 мероприятий деловой программы, в которых приняли участие представители 15 регионов России, а также иностранных государств - Китая, Пакистана, Индии.