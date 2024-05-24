Турпоток Свердловской области может превысить 4 млн человек

Власти ожидают, что регион в этом году посетят более 4 млн человек. Об этом сообщила глава туристического департамента Эльмира Туканова.

© РИА Новости

По ее словам, повышенный туристический поток связан с широким спектром событийных проектов. В этом году в начале июня в Екатеринбурге пройдет фестиваль барбекю, в конце июня – «Уральская ночь музыки». В июле ожидается фестиваль «Жизнь на колесах», где гостям будут представлены десятки фудкортов. В августе туристов ожидает традиционная Ирбитская ярмарка, пишет ЕАН.

Ранее сообщалось, что Свердловская область вошла в топ-10 регионов с благоприятной средой и остается среди лидеров по качеству городской среды. Она смогла показать наибольший прирост по количеству городов, которые перешли в группу благоустроенных за год.