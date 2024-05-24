В России объявлен победитель уникального туристического проекта

В нынешнем году за почетное звание сражались 10 российских городов.

В финал вышли три старинных русских города – Тихвин, Светлогорск и Старая Русса. Последняя и стала преемницей архангельского Сольвычегодска – победителя прошлого года.

Всех жителей Новгородщины (особенно рушан) со столь значимым событием поздравил Александр Гуцан, полпред президента в СЗФО.

По словам политика, инициатива переходящей столицы «Серебряного ожерелья» появилась с целью привлечения внимания к уникальным территориям Северо-Запада России, повышения их узнаваемости и популярности, ознакомления с ними большого количества туристов.

«Старая Русса - это часть великой истории нашей страны, - подчеркнул глава Новгородской области Андрей Никитин. – Сегодня это город, в котором история сочетается с современной промышленностью, IТ-технологиями, авиастроением».

«Серебряное ожерелье России» – межрегиональный туристский проект, состоящий из комплекса маршрутов, объединяющих исторические города, областные центры, крупные населенные пункты Северо-Запада России, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, природные объекты, сообщает www.novreg.ru.

Ранее сообщалось, что северо-западные регионы России просят учесть особенности климата при создании нацмаршрутов.