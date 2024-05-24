На Среднем Урале ожидают 1,5 миллиона туристов летом

Средний Урал за первые месяцы 2024 года посетили несколько сотен тысяч туристов, а уже летом готовятся принять 1,5 миллиона путешественников. Об этом во время пресс-конференции заявила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова.

«Турпоток с января по март месяц составил около 740 тысяч туристских поездок. Это низкий туристический сезон. Но все равно хороший показатель», – заявила Туканова.

По ее словам, в летний сезон туристическая инфраструктура готовится принять 1,5 миллиона путешественников. А за год поток может превысить, предположительно, 4 миллиона человек.

«Сейчас все более популярными становятся туры выходного дня. Туристический поток в этом году превысит 4 миллиона путешественников», – отметила директор департамента.

Наибольшей популярностью пользуются маршруты восхождения на вершины, например, Конжаковский камень. Создается дополнительная инфраструктура для туристов. На севере области появились новые объекты, которые принимают посетителей. Все больше туристов посещают Гаринский городской округ, Верхотурье.

Напомним, представители туристической отрасли обсудили вопросы развития туризма в северной части региона. Однако к общему знаменателю в результате мозгового штурма удалось прийти не всем.