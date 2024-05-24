Дагестан будет привлекать больше инвестиций в экономику региона

Дагестан планирует перенять опыт Московской области по привлечению инвестиций в экономику региона.

«Сегодня с председателем Московской областной думы Игорем Брынцаловым подписали документ о сотрудничестве. Мы имеем опыт развития сельского хозяйства, у нас активно в последние годы развивается туризм. Московская область лидер по привлечению инвестиций, сильна в строительной сфере, имущественного комплекса. Поэтому у нас взаимный интерес к сотрудничеству. Это будет новый формат взаимодействия, уже договорились о создании рабочей группы по изучению правоприменительных практик в Московской области в градостроительной сфере», — сообщил накануне ТАСС председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров.

По его словам, соглашение позволит реализовать внутренний потенциал двух регионов.