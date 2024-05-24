Туристов в России защитят от неквалифицированных гидов

С приходом календарного лета в текущем году российских путешественников защитят от неквалифицированных гидов и проводников. Соответствующие поправки в закон вступят в силу с 1 июня 2024 года, сообщает ИА DEITA.RU.

Закон будет регулировать работу турпроводников в России. Речь идёт о проводниках, которые отправляются с группой туристов в сложные и опасные маршруты. Сотрудники должны будут пройти аттестацию в какой-либо одобренной правительством организации или спортивной федерации. Если у проводника не будет такой аттестации – его деятельность (если он отважится работать нелегально) будет вне закона. Региональные органы власти будут следить за соблюдением закона.

Более того, гидов обяжут информировать МЧС о старте маршрута и его окончании, когда группа уже вернулась. Также гиды должны будут систематически проходить переаттестацию и переподготовку. Таким образом, при соблюдении новых необходимых требований, безопасность туристических походов существенно увеличится.