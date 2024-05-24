Калмыкия может стать новой точкой притяжения туристов

В Калмыкии, как и в остальных субъектах Федерации, поступательно развивается туристская инфраструктура.

Благодаря поддержке в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в республике создаются модульные отели.

В текущем году из федерального бюджета региону на эти цели будут выделены дополнительные средства, что позволит создать основу для формирования качественной и доступной туристской среды.

Об этом во время рабочей встречи с главой Калмыкии Бату Хасиковым сообщил вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко.

По его словам, увеличение турпотока положительно скажется не только на экономике республики, но и на развитии ее транспортной артерии, в том числе воздушного сообщения.

В 2023 году был завершён капитальный ремонт пассажирского терминала аэропорта, в результате чего его пропускная способность увеличилась вдвое.

Также отмечается кратный рост спроса на билетов в Калмыкию.

Дмитрий Чернышенко уверен: региону есть что показать туристам - бескрайние степи, буддистские храмы, гастрономические изыски.

Совместными усилиями данный субъект ЮФО станет новой точкой притяжения как для российских, так и зарубежных путешественников, сообщает government.ru.

Ранее в Калмыкии состоялась экспедиция для обновления региональной Красной книги.