Калмыкия может стать новой точкой притяжения туристов
В Калмыкии, как и в остальных субъектах Федерации, поступательно развивается туристская инфраструктура.
Благодаря поддержке в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в республике создаются модульные отели.
В текущем году из федерального бюджета региону на эти цели будут выделены дополнительные средства, что позволит создать основу для формирования качественной и доступной туристской среды.
Об этом во время рабочей встречи с главой Калмыкии Бату Хасиковым сообщил вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко.
По его словам, увеличение турпотока положительно скажется не только на экономике республики, но и на развитии ее транспортной артерии, в том числе воздушного сообщения.
В 2023 году был завершён капитальный ремонт пассажирского терминала аэропорта, в результате чего его пропускная способность увеличилась вдвое.
Также отмечается кратный рост спроса на билетов в Калмыкию.
Дмитрий Чернышенко уверен: региону есть что показать туристам - бескрайние степи, буддистские храмы, гастрономические изыски.
Совместными усилиями данный субъект ЮФО станет новой точкой притяжения как для российских, так и зарубежных путешественников, сообщает government.ru.
Ранее в Калмыкии состоялась экспедиция для обновления региональной Красной книги.