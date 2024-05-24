Россияне в два раза чаще жалуются на плохие условия в отелях

Россияне стали чаще жаловаться на плохое качество услуг в отелях, сообщают «Известия». В топе обращений – проблемы с тараканами и клопами, плохая уборка и отказ в выдаче кассовых чеков. Кроме того, в некоторых гостиницах не нашлось огнетушителей и пожарной сигнализации, а объекты с услугой трансфера не имели лицензии на перевозку пассажиров.

По данным организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива», сообщения стали поступать в 2 раза чаще, чем в 2022 году. Ее представители считают, что причиной жалоб стал действующий мораторий на проверки бизнеса. Сейчас Роспотребнадзор может провести только профилактический визит, но по закону о нем нужно предупреждать минимум за 5 рабочих дней, а по результатам нарушения орган имеет право только вынести рекомендации об устранении нарушений. Возможностей принять меры, возбудить административное дело или наложить на бизнес санкции у контролеров нет. В результате отельеры не боятся внезапного прихода «ревизора», и из-за этого растет количество нарушений.

В последние годы россияне стали больше путешествовать внутри страны, поэтому выросла нагрузка на инфраструктуру. Отечественные отели оказались не готовы к наплыву клиентов, поэтому они не успевали поддерживать номера в надлежащем состоянии, объяснил журналистам председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

С таким мнением о качестве российских гостиниц согласны некоторые подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

«Оно и не поднималось», – написала Мария Шардина.

Некоторые отметили падение качества услуг, так как не хватает персонала.

«Осенью прошлого года останавливался в “Сириусе” – уборка за 7 дней была 1 раз, и то очень поверхностная. Сами сходили и поменяли полотенца. Раньше такого не было, убирались стабильно – раз в 2–3 дня», – поделился своим опытом читатель Руслан.

Чтобы подстраховаться, туристы могут изучать отзывы об отелях на сервисах размещения и сравнивать информацию о разных объектах.

Если номер оказался некачественным или услуга не была оказана в полном объеме, гость имеет право потребовать, чтобы гостиница решила проблему, сделала скидку, компенсировала оплату или вернула деньги, в случае когда недостаток вовремя не устранили. Иногда в договорах пишут, что в случае недовольства клиента отель может только решить проблему, а возмещать затраты или переселять в другой номер не станет. Это нарушение ст. 16 Закона «О защите прав потребителей», поэтому такой пункт в документе является недействительным.