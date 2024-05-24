Состоятельные арабы нашли модное направление туризма

В Россию увеличился турпоток из стран Персидского залива. Арабы едут к нам и в составе организованных групп (с посещением экскурсий), и самостоятельно.

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Учитывая, что ближневосточные туристы в основном люди состоятельные, то и к выбору отелей у них соответствующий подход.

Гостиничные номера они бронируют не ниже четырехзвездочных, сообщил Сергей Войтович, глава комиссии Российского союза туриндустрии по международному сотрудничеству.

По словам специалиста, если раньше к нам ехали в основном туристы из Европы, то сейчас на первом месте арабский поток и он реально большой.

У туристов из Персидского залива сегодня в моде поездки в Россию.

Большой интерес наша страна вызывает у граждан Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Омана.

Помимо этого, РФ активно посещают туристы из Индонезии, Турции, Индии.

В начале текущего года иностранный турпоток оказался в три раза выше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет РСТ.

Ранее сообщалось, что ОАЭ запускают новый экологический проект для туристов.