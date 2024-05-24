В Арктическую зону России нежелателен массовый наплыв туристов

Среди многообразия турнаправлений российской индустрии отдыха и гостеприимства имеются еще недостаточно охваченные массовым туризмом маршруты.

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К числу таковых можно отнести национальные туристские маршруты, создаваемые в рамках развития внутреннего и въездного туризма.

Об этом шла речь на совещании депутатов парламентов Северо-Западного федерального округа России.

Как отметили парламентарии, правила определения национальных турмаршрутов установлены на федеральном уровне.

Обязательным требованием является увеличение объёма внутреннего и въездного турпотока и увеличение вклада туротрасли в валовой внутренний продукт государства.

Данные критерии едины для всех субъектов РФ.

Как отметила Лариса Круглова, представлявшая интересы Мурманской областной Думы, общий для всех критерий перспективности предполагает 25-процентное увеличение турпотока ежегодно.

Однако его значительный рост в Арктической зоне нежелателен, поскольку северной природе необходим гораздо более долгий период восстановления, а потому нагрузка на нее должна быть дозированной.

В ходе заседания депутаты сошлись во мнении, что для северных регионов России, действительно, необходимо разработать отдельные правила определения национальных туристских маршрутов.

Позиция региональных законодателей сформулирована в обращении на имя министра экономического развития РФ Максима Решетникова, сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Ранее в России спроицировали образование таликов в вечной мерзлоте Антарктиды.