Отдых на Камчатке в 2024 году. Что посмотреть летом, путеводитель по достопримечательностям

В 2023 году Камчатку природой: их привлекают вулканы, сопки, горные озера, пляжи с черным песком и величественный Тихий океан. Здесь понравится любителям пеших походов и активного отдыха, а также тем, кто хочет провести расслабленный отпуск с экскурсиями и дегустацией дальневосточной кухни. «Лента.ру» выяснила, чем можно заняться на полуострове и какие достопримечательности Камчатки стоит посетить.

Когда-то Камчатка была несбыточной мечтой для туристов. Во времена Советского Союза полуостров был закрыт для въезда в целях государственной безопасности и сохранения природы. Потому граждане СССР, за исключением самих жителей Камчатки, были вынуждены любоваться красотами полуострова сквозь призму телеэкранов, рассказывает «Ленте.ру» исполнительный директор туроператора «Камчатка Трэвел Групп» Юлия Гореликова.

Первые туристы смогли отправиться в путешествие по Камчатке только в 1991 году. Преимущественно это были рыбаки и любители длительных экстремальных пеших походов. С развитием туризма стали появляться новые средства размещения, вырос уровень сервиса, и на полуостров потянулись самые разные люди — из регионов России и других стран.

«Портрет туриста сегодня разнообразен — от экстремалов до любителей комфортного отдыха с проживанием в гостиницах и однодневными выездами на экскурсии. Каждый едет на Камчатку за чем-то своим: кто-то мечтает взойти на действующий вулкан и заглянуть в горячее жерло, кто-то — познакомиться с суровым, но прекрасным Тихим океаном, кто-то — увидеть уникальное чудо природы — Долину гейзеров, а кто-то — понаблюдать за медвежьей рыбалкой на Курильском озере», — отмечает эксперт.

При этом я думаю, что туристский бум еще впереди, так как с открытием нового аэропорта Елизово в Петропавловске-Камчатском и строительством туристского кластера вырастет пропускная способность региона - Юлия Гореликова, представитель туроператора

По мнению руководителя проекта «Экскурсионные туры» ГК «Слетать.ру» Ксении Андрианковой, на рост популярности Камчатки серьезно повлияло появление субсидированных авиабилетов и привлечение внимания к путешествиям на Дальний Восток со стороны СМИ и блогеров.

«Увиденные даже на фотографиях и видео живописные пейзажи региона мгновенно влюбляют в себя. Наверное, уже нет ни одного жителя России, который не хотел бы побывать на Камчатке», — отметила эксперт.

29,6 процента россиян мечтают побывать на Камчатке, по данным сервиса OneTwoTrip

Когда ехать на Камчатку

Большинство туристов стремятся попасть на полуостров летом. И это действительно лучшее время для знакомства с ним — для посещения открыты все основные достопримечательности Камчатки, добавила Ксения Андрианкова.

Само лето на Камчатке короткое и не очень жаркое — средняя температура составляет около плюс 11-13 градусов. Самыми теплыми и комфортными месяцами для поездок на полуострову считаются июль и август.

Тем не менее туристы прилетают на Камчатку круглый год. Зимой здесь можно поучаствовать в снегоходовых походах и гонках на собачьих упряжках, покататься на горных лыжах и сноубордах. Лето подходит для прогулок по городу, экскурсий, посещения вулканов и сопок, пеших походов и другого активного отдыха: серфинга, дайвинга и рыбалки.

Как лучше ехать на Камчатку: самостоятельно или с туром

Чтобы путешествие на Камчатку был максимально комфортным и познавательным, эксперты «Ленты.ру» советуют приобрести тур, а не отправляться на полуостров «дикарями».

«Во-первых, это обеспечит безопасность путешествия, во-вторых, избавит от риска испортить себе отдых в компании непрофессионалов. Стоит помнить, что Камчатка — это дикая природа. Поэтому посещение вулканов или, например, сплав важно проводить в компании проверенных гидов и профессиональных водителей, каким бы простым ни казался маршрут», — подчеркнула Юлия Гореликова.

Большинство несчастных случаев происходит из-за неправильной оценки погодных условий и сложности маршрута, а также когда туристы пренебрегают помощью легальных туроператоров - Юлия Гореликова, представитель туроператора

Сколько стоит отдых на Камчатке

Авиабилеты

Камчатку сложно назвать бюджетным направлением для отдыха. Одна из причин — удаленное местоположение. Для того чтобы сэкономить на путешествии, лучше планировать отпуск заранее — еще зимой или весной.

«Если покупать авиабилеты в это время, можно сэкономить на льготном тарифе авиакомпании. Второй совет — не ехать в высокий сезон (он длится с середины июля по начало сентября), а смело рассматривать июнь и октябрь — в это время отели работают по тарифам межсезонья, и разница в стоимости номера доходит до 50 процентов», — отметила Юлия Гореликова.На момент публикации статьи в мае 2024 года билеты на самолет до Камчатки стоят от 17,1 тысячи рублей в одну сторону.

Чтобы сэкономить, можно воспользоваться опцией субсидированных авиабилетов. В таком случае перелет обойдется значительно дешевле — от 29 тысяч рублей в обе стороны на одного человека (прямой перелет, включены 23 килограмма багажа и 10 килограммов ручной клади).

Стоимость туров

По словам эксперта Ксении Андрианниковой, стоимость пакетных туров на Камчатку бывает очень разной — она зависит от продолжительности тура и включенных в него активностей и услуг.

От 80-90 тысяч рублей составляет средняя стоимость путешествия на Камчатку

Стоимость указана на одного человека с учетом путешествия на семь ночей, не считая авиаперелета.

«В рамках тура можно посетить все знаковые локации и достопримечательности. Однако развлечения в ценовом диапазоне "выше среднего" придется бронировать дополнительно. Так, четырехчасовая вертолетная прогулка над вулканами будет стоить от 55 тысяч рублей на одного человека», — предупредила эксперт.

Однако, по словам Ксении Андрианниковой, в невысокий сезон туроператоры часто проводят акции, предоставляют скидки и другие специальные предложения — это еще одна причина подумать о бронировании тура заранее.

Проживание

В случае, если человек не покупает тур на Камчатку, а путешествует самостоятельно, стоимость проживания в гостиницах составит от 2,5 тысячи рублей (в низкий сезон) до 6,5 тысячи и выше (в высокий сезон).

Стоимость морских экскурсий начинается от 2,5 тысячи рублей с человека.

Еда и деликатесы

Средние цены на еду в камчатском регионе примерно вдвое выше, чем по России, особенно, если речь идет о привозных продуктах. Однако и местные деликатесы (крабов и красную икру) дешевыми назвать нельзя.

Примерные цены на камчатские деликатесы за килограмм:

красная икра — от пяти до 6,5 тысячи рублей; красная рыба — от полутора тысяч рублей; камчатский краб — от 4,5 тысячи рублей.

Что нужно знать перед поездкой

Разница во времени

Отправляясь на Камчатку, важно помнить о разнице во времени. Часовой пояс в регионе — UTC+12 (GMT+12), это плюс девять часов от московского времени. То есть когда в столице 8 утра, в Петропавловске-Камчатском уже 17:00.

Климат

На полуострове умеренный климат с чертами морского и муссонного. Зимы здесь долгие, но нехолодные: температура воздуха обычно не опускается ниже минус 15 градусов. Лето короткое и прохладное, но иногда бывают и теплые (до плюс 20 градусов) дни. Потому на Камчатке обычно не купаются: температура воды в Авачинской бухте редко превышает 12 градусов.

Погода

Отправляясь на Камчатку, важно понимать, что на полуострове резко меняется погода — например, в начале сентября может быть еще тепло, а в конце месяца уже становится холодно и идут затяжные дожди.

Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова в беседе с «Лентой.ру» советует туристам брать с собой одежду на все случаи жизни, ведь на вулканах их будет ждать снег, на побережье океана — дождь и ветер, а вот вблизи термальных источников бывает довольно жарко.

Что стоит взять с собой на Камчатку:

удобные ботинки; непромокаемые вещи или дождевик; головной убор; средства защиты от насекомых; солнцезащитный крем; спортивное снаряжение: палки, трекинговые ботинки, теплая одежда и так далее.

Землетрясения

Также нельзя забывать, что Камчатка — регион с высокой сейсмической активностью. Здесь почти ежедневно ощущаются небольшие подземные толчки, а каждые несколько лет случаются сильные землетрясения.

Достопримечательности Камчатки: что посмотреть

Петропавловск-Камчатский

Как добраться: на самолете из Москвы, время в пути — 8,5 часа Погода летом: от плюс 10 до плюс 20 градусов Стоимость проживания: в высокий сезон (летом) — от 6,5 тысячи рублей в сутки, в остальное время — от 2,5 тысячи

Петропавловск-Камчатский — небольшой город на берегу Авачинской бухты, окруженный могучими сопками. Многие считают его стартовой точкой для путешествий по достопримечательностям Камчатки, но город и сам по себе интересен и красив.

Здесь можно полюбоваться «домашними» вулканами, названными так потому, что они находятся совсем рядом и видны из любой точки города. Самый известный из них — Авачинский, его высота составляет 2741 метр.

В группу «домашних» входят Козельский, Корякский и Авачинский вулканы. Фотографии с ними всегда получаются эффектными

Также недалеко расположены минеральные источники вулканов Ааг и Арик.

Еще одна достопримечательность региона — дальневосточная кухня. В Петропавловске-Камчатском можно попробовать знаменитого камчатского краба, красную рыбу и красную икру. Более того, в городе есть музей лосося, у которого нет аналогов в России.

Что касается прогулок, туристы могут подняться к памятнику Петра и Павла — оттуда открывается прекрасный панорамный вид. А в Моховой бухте можно увидеть огромных сивучей — животные выходят на поверхность из воды и устраивают лежбища на старом пирсе. Правда, их здесь можно увидеть только в сезон с осени по весну, летом морских львов в бухте не застать.

Авачинская бухта

Как добраться: из Петропавловска-Камчатского на такси, автобусах 102 и 104 Стоимость морских экскурсий: от 2,5 тысячи рублей с человека

Одно из популярных развлечений летом — морские прогулки по Авачинской бухте на побережье Тихого океана. Она считается второй по величине бухтой в мире: площадь главных морских ворот Камчатки составляет 215 квадратных километров.

Акватория Авачинской бухты не замерзает, так что порт может в любое время года принимать суда со всего мира. Берега окружают горы и сопки, с запада в нее впадают три реки, а на выходе стоят столбовидные скалы Три Брата. Такое название они получили благодаря легенде: считается, что в древние времена богатыри защищали город от штормов и волн, но потом окаменели и превратились в его вечных охранников.

Турфирмы предлагают разные варианты прогулок по бухте, в зависимости от дальности и насыщенности программы: от двух часов до целого дня. При этом прогулку можно совместить с рыбалкой — если повезет, можно поймать камбалу, терпуга или палтуса.

Одна из самых популярных морских прогулок — в бухту Русскую, расположенную в Авачинском заливе. Она считается красивейшей на побережье — узкая, длинная и глубокая, а берега круто обрываются к воде, что делает место похожим на норвежские фьорды, рассказала «Ленте.ру» руководитель по связям с общественностью туроператора FUN&SUN Ольга Иванова.

Интересно будет взять и экскурсию к острову Старичков — он расположен в Тихом океане, в 12 километрах от входа в Авачинскую бухту и в 30 километрах от Петропавловска-Камчатского. На его склонах гнездятся морские птицы, на прибрежных рифах можно увидеть лежбища тюленей, а в прибрежных водах нередко встречаются косатки - Ольга Иванова, представитель туроператора

«По пути можно увидеть Тихую и Гротовую бухты, остров Бабушкин камень, который на 66 метров возвышается над водой, а также уже упомянутых Трех Братьев. Скалы стоят в проливе, который соединяет бухту с Тихим океаном», — добавила эксперт.

Стоимость коротких экскурсионных прогулок по бухте начинается от 2,5 тысячи рублей с человека. Более дорогие прогулки, от 6,5 тысячи, длятся минимум пять часов в составе группы от 8 до 25 человек. Как правило, такая поездка включает обед на палубе и по желанию морскую рыбалку.

Халактырский пляж

Как добраться: из Петропавловска-Камчатского на такси или автобусах №8 и №24 Температура воды летом: до плюс 15 градусов

Халактырский пляж находится в получасе езды от Петропавловска-Камчатского. Побережье здесь покрыто вулканическим черным песком — измельченной породой с ближайших вулканов. Длина пляжа составляет около 30 километров, так что здесь всегда можно найти уединенные места для отдыха, пикников или фотосессий.

Туристы приезжают в эти места, чтобы сделать необычные снимки, — в моменты, когда вода немного отходит, на песке отражаются небо и облака. При этом важно помнить, что на пляже всегда дует сильный ветер, а волны Тихого океана могут достигать 15 метров.

Пляж с черным песком популярен и у местных жителей, и у гостей. Летом здесь загорают (но не массово), а в последние годы, с приходом моды на серфинг, катаются на досках. Купаться тоже можно, но даже в жаркие дни вода не прогревается выше 15 градусов. Особое удовольствие — приехать на Халактырский пляж на рассвете, чтобы полюбоваться восходом солнца над океаном - Ольга Иванова, представитель туроператора

Авачинский вулкан

Как добраться: на автомобиле или в составе группового трансфера из Петропавловска-Камчатского Где остановиться: у подножия вулкана есть туристическая и горнолыжная базы, стоимость размещения составляет от 1,2 тысячи рублей с человека Стоимость экскурсии и восхождения в составе группы: на внедорожниках к Авачинскому перевалу — от 7 тысяч рублей с человека, восхождение на вершину в составе группы — от 10 тысяч рублей с человека

Как и одноименная бухта, Авачинский вулкан (или, как его называют местные, Авач) — символ Камчатского края. Благодаря пологим склонам он очень популярен у любителей пеших походов и активного отдыха. Подняться от подножия вулкана к вершине можно примерно за семь-восемь часов.

Несмотря на то что маршрут считается легким, лучше идти по нему в сопровождении инструктора. В случае, если человек пойдет сам, стоит взять с собой палатку для ночлега, так как путь может затянуться до наступления темноты.

Также на вулкан можно подняться в составе экскурсий, которые проводятся в любое время года. Зимой это туры на снегоходах до Авачинского перевала с посещением горы Верблюд. Летом — экскурсии на внедорожниках с прогулкой по Авачинскому плато. Стоимость участия начинается от семи тысяч рублей с человека, зимой — от восьми тысяч, время в пути составляет примерно шесть часов.

Ключевская сопка

Как добраться: из Петропавловска‑Камчатского на автобусе № 218, на такси или на автомобиле. Перед этим стоит узнать, открыт ли маршрут на Ключевскую сопку Стоимость восхождения в составе группы: по запросу

Ключевской вулкан считается самым высоким действующим вулканом в Евразии. Его высота над уровнем моря составляет 4750 метров.

Посещать Ключевской вулкан можно только в спокойные периоды, предварительно пройдя обязательную регистрацию в МЧС, и только в сопровождении инструкторов. Путь на вершину может занять несколько дней, маршрут осложняется осыпями и камнепадами, у подножия туристы рискуют встретиться с медведями.

Во время извержений от вулкана лучше держаться подальше. Фотографировать клубы дыма или снимать их на видео спасатели тоже рекомендуют издалека

Кроноцкий заповедник

Как добраться: на вертолете из города Елизово или на катере из Петропавловска-Камчатского Стоимость экскурсий: по запросу, полный список можно посмотреть на сайте заповедника

Кроноцкий заповедник — один из старейших и красивейших в стране. Он включает в себя три особо охраняемых природных территории, включающие восемь действующих вулканов (самый высокий — Кроноцкая Сопка, 3528 метров), знаменитую Долину гейзеров, термальные озера, водопады и рощу, где растет грациозная камчатская пихта.

Жемчужина заповедника — Кроноцкое озеро, расположенное у подножия высочайшего вулкана и окруженное хвойным лесом. Осенью сюда прилетают на зимовку лебеди, пока с вод северных озер не сойдут льды. На небольших островках посреди воды гнездятся чайки.

В заповеднике обитают редкие охраняемые животные. Здесь можно увидеть камчатскую лису‑огневку, снежного барана, дикого северного оленя, росомаху и соболя. На побережье залива также можно повстречать сивучей, нерп и тюленей.

Курильское озеро

Как добраться: на вертолете из аэропорта Елизово Стоимость экскурсий: по запросу, подробнее — на сайте Кроноцкого заповедника

Курильское озеро — вулканическое озеро на территории Южно-Камчатского заказника в Кроноцком заповеднике. Это место иногда называют «медвежьим»: во время нереста нерки здесь проходит медвежья рыбалка с участием около двухсот хищников. Приближаться к ним нельзя, в целях безопасности туристы приезжают сюда только в сопровождении опытных гидов.

На Курильском озере очень красивые виды — его окружают вулканы и горы, которые отражаются в глади водоема. Многие гости фотографируют здесь Ильинскую сопку и птичьи базары.

Мутновский вулкан

Как добраться: на автомобиле от Петропавловска-Камчатского, дорога займет около четырех часов Стоимость восхождения в составе группы: от 15 тысяч рублей

Мутновский вулкан (он же Мутновская сопка) — древний и уникальный объект, расположенный на юге Камчатки, в 80 километрах от Петропавловска-Камчатского. Он находится на территории природного парка «Три вулкана» и славится «инопланетными» пейзажами со склонов.

На Мутновскую сопку можно подняться, но делать это лучше в сопровождении инструктора и в составе группы. Некоторые, впрочем, приезжают сюда просто ради прогулок у подножия и красивых фотографий. Рядом с вулканом находится еще одна известная достопримечательность Камчатки — каньон Опасный.

Вилючинский перевал

Как добраться: на автомобиле или экскурсионном трансфере из Петропавловска-Камчатского, время в пути — около четырех часов Стоимость туров: от 10 тысяч рублей с человека

В уникальном месте на территории Южно-Камчатского природного парка, на перевале высотой от 825 до 1000 метров, в ясный день видны сразу девять вулканов. Но самый красивый из них — Вилючинская сопка. Он представляет собой правильный конус высотой 2175 метров, а вершина вулкана всегда покрыта снегом.

Вулканологи все еще спорят о том, активный этот вулкан или потухший. Известно, что последнее его извержение было аж в 1775 году. Однако те, кто совершал восхождение, видели, что сопка немного дымится: выходят пар и газ.

Директор агентства авторских туров Travels by Soul Ирина Цимбал в разговоре с «Лентой.ру» назвала Вилючинский перевал «Камчаткой в миниатюре», по ее словам, это место обязательно к посещению.

Здесь есть и заснеженные шапки гор, и дымящиеся сопки, и спрятанные в ущельях водопады, и окутанные паром гейзеры. Здесь настолько живописно, что сложно оторвать взгляд! На западном подножии Вилючинской сопки есть водопад, а тающие ледники и снежники образуют ручей, который обрушивается с вертикального обрыва высотой 40 метров - Ирина Цимбал, директор турагентства

Добраться до перевала можно как на автомобиле (сюда проложена дорога), так и пешком. Наверху для уставших туристов предусмотрены скамейки, сидя на которых, можно любоваться видами.

Мертвый лес

Как добраться: от Петропавловска‑Камчатского на автомобиле или с помощью трансфера, время в пути — около восьми часов

Мертвый лес — выжженный извержением вулкана участок тайги. Он очень популярен среди туристов, ведь здесь можно почувствовать себя словно на безжизненной планете и сделать необычные фотографии.

Мертвый лес находится у подножия вулкана Плоский Толбачик в центре полуострова. В 1975 году здесь произошло мощное извержение, и лава с раскаленным пеплом мгновенно уничтожили лес, кустарники и траву. Сохранились только стволы крупных деревьев, и те почернели от высокой температуры. Когда застыла лава, черной стала и земля, потому лес прозвали «мертвым».

В 2012-2013 годах произошло второе крупное извержение вулкана, после которого места стали еще больше напоминать постапокалиптические картины. Почву засыпал тонкий вулканический пепел — но сегодня территорию признали безопасной для людей (кроме тех, у кого аллергия на серу), так что здесь можно гулять.

Сегодня среди пепла и лавы начинают прорастать цветы и трава, такая картина выглядит обнадеживающе

Долина гейзеров

Как добраться: на вертолете из Елизово вместе с экскурсионной группой Стоимость экскурсии: от 55 тысяч рублей с человека

Долина гейзеров — одна из главных достопримечательностей Камчатки. Этот каньон длиной около восьми километров находится на территории Кроноцкого заповедника.

В долине расположено более 40 гейзеров, которые извергаются кипятком и клубами пара: некоторые делают это каждые несколько минут, другие — раз в несколько часов. Также в долине расположено множество термальных источников.

Перемещаться по самой долине можно по специальным настильным тропам. Кроме того, здесь есть смотровые площадки, откуда открывается потрясающий вид, а еще туристам предлагают поплавать в озерах с теплой водой из источников.