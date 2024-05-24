Спрос на путешествия внутри России вырос на 45%

Специалисты сервиса "Яндекс. Путешествия", с которым пообщалось RT, рассказали о самых популярных направлениях для отдыха в России и за рубежом.

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Среди внутренних направлений наибольшей популярностью пользуются Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Анапа, Казань, Геленджик, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Зеленоградск, отмечают аналитики сервиса.

В этом году россияне стали больше отдыхать внутри страны — рост спроса год к году составил 45%. Особенно вырос интерес к поездкам на Камчатку, в Крым и в Архангельскую область.

Из зарубежных стран в лидерах по бронированиям — Белоруссия, Абхазия, Италия, Франция, Турция, Испания, Грузия, Китай, Армения и Казахстан.

Выбирая направление для отдыха, путешественники обращают внимание на стоимость поездки. По словам аналитиков, наиболее бюджетным направлением стала Россия: средняя цена отдыха внутри страны составляет 110 тыс. рублей.

Напомним, что с 1 июля туристы из большинства стран, с которыми действует безвизовый режим, включая Россию, смогут получить электронное разрешение на въезд в Израиль.