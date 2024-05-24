В России ожидают турпоток из Индии

Москва рассчитывает, что планируемое введение группового безвизового обмена между Россией и Индией значительно увеличит поток туристов из республики в российскую столицу. Об этом сообщил в интервью газете The Economic Times председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов.

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По его оценке, новое соглашение о безвизовом групповом въезде, которое готовят Индия и Россия, "должно увеличить поток туристов в Москву из Индии как минимум на 30%".

Как уточнил Козлов, в РФ прорабатывается возможность выпуска платежных карт для туристов.

"Вопрос безналичных расчетов для путешественников в России является ключевым моментом для нашего федерального правительства", - отметил он.

По его словам, речь идет о проекте, который позволит индийским путешественникам открывать виртуальные карты у себя в стране и получать их физически в РФ от банка-партнера.

По данным Козлова, в прошлом году Москву посетили более 60 тыс. гостей из республики, что на четверть больше, чем годом ранее.

"Чтобы поддержать рост, мы развиваем город по нескольким направлениям, в частности, продвигая событийный туризм. Столица принимает много гостей во время сезонных фестивалей, поэтому программа развития туризма Москвы до 2030 года предусматривает дальнейшее развитие культурно-развлекательного туризма. По оценкам экспертов, около 7,3 млн гостей привлечет в Москву событийный туризм, и мы ожидаем, что многие из них будут из Индии", - сказал он.

Козлов выразил надежду на активизацию прямого воздушного сообщения между двумя странами.

"Есть более 10 еженедельных рейсов, соединяющих Индию и Москву, в том числе российская авиакомпания "Аэрофлот" с прямым рейсом из Нью-Дели, и мы надеемся, что в будущем это число увеличится. К сожалению, прямых рейсов в Москву индийские авиалинии не осуществляют. Мы надеемся, что в будущем эта ситуация изменится", - указал он.

Минэкономразвития РФ ранее сообщало, что рассчитывает на запуск группового безвизового туробмена с Индией в 2024 году.