Минтранс предложил штрафовать авиакомпании за ошибки в данных туристов

Минтранс предложил штрафовать авиакомпании за ошибки при передаче данных о билетах в Единую информационную систему воздушных перевозок. Речь идет о неправильных сведениях о вылете воздушного судна, а также о неточностях в данных пассажира, допущенных не по его вине. Сейчас это приводит к финансовым потерям туристов.

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В ведомстве сообщают, что количество жалоб по таким причинам увеличилось. Это и стало поводом для предложений в изменение кодекса об административных правонарушениях. В случае первого инцидента предлагают наказывать рублем – штраф до 30 тыс. руб. для должностных лиц, до 100 тыс. – для компаний. При повторных нарушениях могут выписать гораздо более высокие штрафы (до 400 тыс.). Или даже приостановить деятельность на 3 месяца.

Как говорят эксперты, сбои и ошибки при передаче данных в систему действительно существуют, но чаще всего это происходит при задержках и переносах рейсов. Вопросы технические и, говорят, оперативно решаются. Тем не менее только в Москве в главк Ространснадзора о проблемах в прошлом году сообщили 700 человек, еще больше – по всей стране.

Есть опасения, что если поправки примут, то перевозчики в определенных ситуациях могут оказаться жертвами потребительского терроризма. На текущий момент неверные персональные данные чаще всего попадают в билеты из-за невнимательности самих пассажиров. А оповестить их о переносах рейсов периодически не удается из-за посредников по продаже билетов, которые, утверждают представители авиакомпаний, нередко оставляют перевозчику свои контактные данные, а не пассажира, из-за чего связаться с туристом невозможно.

Ранее TourDom.ru писал, что Минтрансу предложили ввести проверку пассажиров на алкоголь перед посадкой в самолет.