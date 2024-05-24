Четыре рейса между Сахалином и Кунаширом перенесли на 25 мая

Четыре рейса между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском (остров Кунашир, Курилы, Сахалинская область) в пятницу перенесены на 25 мая из-за неблагоприятных погодных условий на Курильских островах, сообщили ТАСС в аэропорту областного центра.

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"Рейсы перенесены по метеоусловиям", - рассказал собеседник агентства.

По информации табло аэропорта Южно-Сахалинска, самолеты авиакомпании "Аврора" до Южно-Курильска должны были вылететь в 10:55 и в 15:30 по местному времени (02:55 и 07:30 мск). Их задержали до обеденного времени 25 мая. Соответственно на такой же срок отложены два обратных рейса.

Информация о количестве ожидающих пассажиров пока не сообщается. В гостиницах люди не нуждаются.

Сейчас на территории аэропорта Южно-Курильска облачно, дует ветер. Прогнозируется дождь. Малые аэродромы Курильских островов не способны принимать и выпускать воздушные суда даже при ухудшении погоды, незначительном для крупных аэропортов.