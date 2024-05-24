Первый после пандемии фам-тур для китайских блогеров прошел в Приморье

Первый после пандемии фам-тур для китайских блогеров организовал международный аэропорт Владивосток при поддержке агентства по туризму Приморского края. Путешественники из Китая расскажут своей аудитории о главных достопримечательностях региона.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в Приморье приехали тревел-блогеры Оуян Жуйкан и Шу Сю. Они снимают короткие видео, которые больше всего привлекают внимание подписчиков.

В агентстве по туризму уточнили, что фам-тур – это формат путешествия, организованного для китайских блогеров, позволяющий наглядно показать возможности края.

Китайские гости посетили знаковые музеи Приморья, прокатились на владивостокском фуникулере, побывали в Мариинском театре и увидели другие достопримечательности края.

Блогеры сделали видео с пешей прогулки по Владивостоку, поделились морской атмосферой. Путешественники рассказали, что им понравилось в Приморье и они хотели бы вернуться еще, а также познакомиться с другими регионами России.

По словам главы краевого агентства по туризму Арсения Крепского комфортный и безопасный отдых в Приморье остается приоритетом в сфере развития туризма. Поэтому в крае работает специальное подразделение – туристическая полиция, сотрудники которой владеют китайским языком.

Следующий фам-тур должен пройти в Приморье уже осенью.

Напомним, Приморье остается в числе лидеров по количеству приезжающих из Китая туристов. Только за первые две недели мая регион посетили 11 тыс. туристов из КНР. По итогам первого квартала 2024 года поток туристов из Китая превысил 49 тыс. человек. При этом общее число иностранных гостей в Приморье за этот период составило около 50 тыс.