Названы самые популярные направления для летнего отдыха россиян

Опрошенные RT аналитики представили данные о самых популярных направлениях для летнего отдыха россиян.

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Как пояснила Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, по данным авиабронирований на лето, самым популярным городом стала Москва: на столицу приходится 20,1% авиазаказов.

«Следом идут Сочи, куда отправятся 13,2% россиян, и Санкт-Петербург, доля которого составляет 10,4%. В десятку также вошли Калининград (7,7%), Минеральные Воды (3,8%), Екатеринбург (2,7%), Махачкала (2,5%), Тюмень (2,2%), Новосибирск (2,1%) и Красноярск (1,9%). Среди зарубежных направлений наибольшим спросом пользуется Баку: в столицу Азербайджана уже оформлено 11,4% заказов. Второе место занял Ереван с долей 8,0%, а на третьей строчке оказался Стамбул (5,4%). Кроме того, в список попали Сеул (5,3%), Тбилиси (3,5%), Денпасар (3,4%), Анталья (3,0%), Бишкек (2,8%), Токио (2,3%) и Париж (2,1%)», — подчёркивается в исследовании.

В свою очередь, Олег Козырев, директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru, отметил, что самым популярным направлением на лето в этом году стала Турция.

«Доля направления заметно выросла — с 48% до 61%. При этом отечественные направления сохранили вторую позицию в рейтинге. На третьем месте уже два года подряд находится Египет (8%), на четвëртом — Абхазия (5%). Замыкает топ популярных направлений ОАЭ. За год курорты Эмиратов снизили долю в структуре продаж с 6 до 4%», — отметил собеседник RT.

Отмечается, что средний чек для турецких путешествий этим летом составляет 223 тыс. рублей за тур.

По словам аналитиков, наиболее бюджетным направлением стала Россия, средняя цена отдыха внутри страны — 110 тыс. рублей.

В сервисе «Яндекс Путешествия» рассказали RT, что среди внутренних направлений России наибольшей популярностью этим летом пользуются Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Анапа, Казань, Геленджик, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Зеленоградск.

Кроме того, как отметили специалисты, среди зарубежных стран лидерами по бронированиям отелей на лето стали Белоруссия, Абхазия, Италия, Франция, Турция, Испания, Грузия, Китай, Армения и Казахстан.

Как добавили в сервисе, в этом году россияне по сравнению с 2023-м стали больше отдыхать внутри страны — рост спроса год к году составил 45%.

«Больше всего вырос интерес к поездкам на Камчатку, в Крым и в Архангельскую область», — пояснили там.

Кроме того, по словам экспертов, наряду с традиционно популярными странами СНГ, такими как Белоруссия, Армения и Казахстан, в этом году стали ещё более востребованы Китай, Япония, Италия, Франция.

Также в сервисе для покупки авиабилетов «Авиасейлс» проанализировали летние бронирования билетов и отметили, что 64% путешественников выбирают внутренние рейсы.

«Спрос в Сочи снизился на 15% к прошлому году, при этом направление остаётся самым популярным — этим летом на него приходится 26% от всех летних бронирований по России», — рассказали эксперты.

На зарубежные направления этим летом приходится 36% купленных билетов, добавили специалисты.

«Самым популярным зарубежным направлением традиционно остаётся Турция — 15% от всех перелётов за границу. При этом доля бронирований к прошлому лету снизилась на 21%», — заключили в сервисе.

Ранее в пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» рассказали RT, что в лидерах по внутрироссийским направлениям этой весной Краснодарский край, Санкт-Петербург, Калининградская область, Москва, Подмосковье, Казань и Карелия.