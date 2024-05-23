Правительство Москвы и Министерство культуры РФ заключили соглашение, согласно которому федеральные музеи войдут в туристический онлайн-сервис Russpass. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

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"Федеральные музеи войдут в систему Russpass - подписали об этом соглашение с министром культуры России Ольгой Любимовой. Это поможет раскрыть туристический потенциал регионов России еще больше", - написал мэр.

По его словам, музеи, которые подключатся к Russpass, войдут в локальные и тематические маршруты.

"За счет этого туристы будут подбирать для путешествия большое количество культурных объектов, что, безусловно, сделает их поездки интереснее и насыщеннее. Федеральные культурные учреждения смогут размещать на сервисе актуальную информацию и продавать билеты через Russpass", - добавил Собянин.

Мэр также выразил уверенность, что сотрудничество столицы с Министерством культуры России станет новым импульсом для развития внутреннего туризма и поможет в реализации задач нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".