В Гильдии отельеров высказались о перспективах глэмпингов в России

Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников поделился мнением о перспективах глэмпингов в России. Как считает эксперт, у этого направления есть потенциал.

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«По сути глэмпинг — это усовершенствованный палаточный городок», — сказал Колесников в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам эксперта, на такой туризм есть однозначный спрос.

Вместе с тем, Колесников отметил, что сделать подобное направление круглогодичным, может быть сложно.

«На Алтае, например зимой -40 °С», — пояснил он.

Ранее председатель региональной Ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова рассказала, что предстоящим летом малый бизнес Крыма ожидает увеличение притока гостей на 10% по сравнению с 2023 годом.