В Гильдии отельеров высказались о перспективах глэмпингов в России
Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников поделился мнением о перспективах глэмпингов в России. Как считает эксперт, у этого направления есть потенциал.
«По сути глэмпинг — это усовершенствованный палаточный городок», — сказал Колесников в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам эксперта, на такой туризм есть однозначный спрос.
Вместе с тем, Колесников отметил, что сделать подобное направление круглогодичным, может быть сложно.
«На Алтае, например зимой -40 °С», — пояснил он.
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