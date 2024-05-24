Калининград ждет туристов из Китая: «Средний чек на человека – миллион в день»

Власти Калининградской области отметили, что ждут очень богатых туристов из КНР. Однако принимать массовых туристов область не готова.

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«Что касается масс-маркета, то мы, конечно, не готовы. У нас нет ни одного China Friendly-отеля», – цитируют СМИ слова министра по культуре и туризму в регионе Андрея Ермака.

При этом представитель власти уверен, что состоятельные туристы надйут чем заняться в Калининградской области. В частности, он напомнил, как регион проводил российско-китайскую программу сотрудничества в части туризма.

«Средний чек на человека составил один миллион в день, только представьте – один миллион», – рассказал Ермак. Дело в том, что туристы покупали много изделий из янтаря, уточняет издание «Калининград».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Калининград назвали одним из лучших направлений на майские праздники.