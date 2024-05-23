Из Москвы в Феодосию отправился первый рейс летнего поезда

Летний поезд № 163/164 Москва - Феодосия отправится в первый рейс из столицы, сообщается в Telegram-канале компании "Гран сервис экспресс".

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"Поезд будет отправляться из Москвы в 17:45 и прибывать в Феодосию через день в 08:50. Это удобное время, чтобы после поезда искупаться в море и заселиться в отель. Из Феодосии поезд будет отправляться в 15:55 - как раз после расчетного часа в отелях и домах отдыха и прибывать в Москву через день в 05:35 - так что пассажиры могут успеть на рабочие места к началу рабочего дня", - говорится в сообщении.

Поезд будет отправляться из Феодосии ежедневно до 10 октября, из Москвы - ежедневно до 12 октября. Уточняется, что в состав поезд включены купейные вагоны класса 2К и плацкартные вагоны классов 3Э и 3Б.