В Северной Осетии впервые пройдет фестиваль спаржи
Фестиваль спаржи откроется в Северной Осетии 1 июня и продлится в течение 15 дней, сообщил мэр Владикавказа Вячеслав Мильдзихов в своем Telegram-канале.
"Фестиваль будет проходить в течение 15 дней на разных гастрономических площадках Владикавказа. Торжественное открытие состоится 1 июня в центральном парке имени Коста Хетагурова. Здесь гости фестиваля смогут попробовать блюда из спаржи", - говорится в сообщении.
Продолжится фестиваль в кафе и ресторанах города, где специальное спаржевое меню позволит всем познакомиться с необычными сочетаниями и гастрономическими находками.
Администрация города выступает организатором мероприятия совместно с компанией "Долина спаржи", кафе и ресторанами Владикавказа.
По словам главы города, в числе задач фестиваля - развитие гастрономического туризма.
"Сегодня Владикавказ - одна из самых заметных точек на гастрономической карте России благодаря осетинским пирогам и другим блюдам национальной кухни. Блюда из осетинской спаржи вполне могут выступать в тандеме с традиционной осетинской кухней и стать еще одной визитной карточкой популярных владикавказских кафе", - отметил Мильдзихов.