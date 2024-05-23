В Северной Осетии впервые пройдет фестиваль спаржи

Фестиваль спаржи откроется в Северной Осетии 1 июня и продлится в течение 15 дней, сообщил мэр Владикавказа Вячеслав Мильдзихов в своем Telegram-канале.

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"Фестиваль будет проходить в течение 15 дней на разных гастрономических площадках Владикавказа. Торжественное открытие состоится 1 июня в центральном парке имени Коста Хетагурова. Здесь гости фестиваля смогут попробовать блюда из спаржи", - говорится в сообщении.

Продолжится фестиваль в кафе и ресторанах города, где специальное спаржевое меню позволит всем познакомиться с необычными сочетаниями и гастрономическими находками.

Администрация города выступает организатором мероприятия совместно с компанией "Долина спаржи", кафе и ресторанами Владикавказа.

По словам главы города, в числе задач фестиваля - развитие гастрономического туризма.