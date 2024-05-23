В Дагестане девушкам выставили счет за фото в кафе

В кафе Дагестана с посетителей стали брать деньги за фотосъемку, сообщает телеграм-канал «Баррель черной икры». Их подписчица с подругой выпила чаю в Махачкале и сделала несколько фото для соцсетей. Девушка была сильно удивлена, увидев в чеке услугу «Съемка в зале».

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На первый взгляд, ситуация кажется забавной, но цена путешествий может сильно вырасти, если от туристов и тревел-блогеров будут требовать денег в каждом кафе, где они решили сфоткать свой завтрак. Редакция решила разобраться, законно ли это и в каком случае за снимки можно не платить.

Во-первых, ресторан не может запретить съемку. Заведение имеет право установить правила поведения на территории, но они не должны противоречить российским законам. Например, согласно пункту 4 статьи 29 Конституции РФ каждый имеет право собирать информацию любым способом – к ним относится и фотографирование. Еще можно опереться на статью 3 Закона РФ «Об информации» – там тоже сказано об этом. У входов многих кафе, магазинов и ресторанов висят значки с перечеркнутым фотоаппаратом, но это только рекомендация, а не закон.

Основная функция кафе и ресторанов – накормить гостя, поэтому стоимость их услуг определяется ценами в меню. Например, если в чек включили фотосъемку, как героине публикации в Телеграме, или живую музыку, – это нарушение пункта 2.1 статьи 14.8 КоАП. Суд определит случившееся как навязанную услугу, т. е. оказанную без ведома и согласия потребителя.

В данном случае девушки имели право не платить за фотографии еще и потому, что они не были предупреждены о том, что это небесплатно. Кафе может предложить дополнительные услуги, но не должно включать их в чек без согласия гостя – подробнее об этом написано в пункте 19 Правил общепита. Там же указано, что потребителю разрешено отказаться от оплаты таких опций.