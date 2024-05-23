Ямал стал "Арктическим партнером" российского туристического форума "Путешествуй"

АНО "Центр развития туризма на Полярном Урале" представит Ямал в статусе "Арктического партнера" форума "Путешествуй" и расскажет о туристическом потенциале региона.

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"Форум "Путешествуй" - одно из самых значимых событий в сфере туризма в России. В этом году Ямал выступит "Арктическим партнером" форума, что стратегически важно для развития туристического потенциала региона. Ямал является одной из самых интересных локаций для туризма, и региону действительно есть что показать гостям: горы, арктическая природа, уникальную культура коренных народов Севера – и это всего лишь в 2,5 часах полета на самолете из Москвы", - прокомментировала Ольга Филипенкова, управляющий директор АНО "Центр развития туризма на Полярном Урале".

Напомним, что на Ямале создают большой туристический кластер, который объединит горнолыжный курорт "Рай-Из", рекреационный комплекс "Харбей", международную научную станцию "Снежинка", природный парк "Ингилор" с пешими тропами и гостеприимными стойбищами коренных народов Севера.

Параллельно с созданием туристического кластера на Полярном Урале начинается проектирование аэропорта в Салехарде. Он будет в четыре раза больше действующего и с комфортом вместит всех желающих посмотреть на красоту Ямала.

В 2023 году туристический поток в регионах Крайнего Севера вырос на 41%. На Ямале число туристов за год увеличилось на 25%. Ожидается, что по итогам 2024 года Ямал посетят более 220 тыс. туристов, а к 2030 году турпоток возрастет в два раза, до 430 тыс. туристов.