Петербург оказался на втором месте в РФ среди популярных направлений для летнего отдыха

Северная столица заняла второе место в рейтинге регионов страны, в которых граждане России хотят провести отпуск. На первом месте оказался Краснодарский край.

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«Сразу 12 % опрошенных россиян планируют провести свой летний отпуск именно в Петербурге. Интересно, что в данном случае Петербург оказался на втором месте по популярности у россиян при выборе места отпуска этим летом», – говорится в сообщении.

На третьем месте находится Алтайский край. Примечательно, что чаще всего в Северную столицу рвутся молодые россияне до 24 лет. Издание «АБН 24» добавляет, что Петербург стал лидером по спросу на зарубежные туры. Чаще всего петербуржцы мечтают отправиться в Италию. Однако многие хотят отдохнуть в России.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что названы самые популярные туристические направления для Северной столицы.