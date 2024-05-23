Лавандовая ферма на Кубани стала туристическим хитом

В середине июня этот уголок между Новороссийском и Анапой приковывает взгляды абсолютно всех автомобилистов: с дороги в глаза ударяет яркая синь лавандового поля. Воздух сгущается от пряного душистого аромата, так и хочется остановиться, чтобы вдохнуть его не спеша, поближе рассмотреть голубой ретрофургончик у деревянного домика с мансардой, сиреневые ставни-сердечки на окнах…

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Живописную ферму со средиземноморским колоритом создала молодая семейная пара - Антон и Татьяна Сидоровы. Еще семь лет назад они жили в Москве, профессионально занимались флористикой, но после поездки к морю просто влюбились в южные пейзажи Краснодарского края. Тогда же на отдыхе присмотрели участок земли вдоль федеральной трассы, чтобы выращивать лаванду, которую хотели использовать для эфирных масел и декоративных сухоцветов.

- Недалеко открылась винодельня, желтели поля подсолнухов, так что потенциал мест был очевиден, - признается Антон Сидоров. - Личных средств едва хватило для заключения сделки, затем потихоньку присоединяли соседние "нарезанные" участки, и сейчас ферма разрослась до десяти гектаров. Первые партии лаванды закупили в Крымском институте эфиромасличных культур. Взяли отечественный сорт "синева", он универсальный, добавляют в чаи и отвары, а в косметологии - получают хорошее эфирное масло. Для эксперимента посадили европейские сорта - английскую лаванду "розеа" и "хидкот блю" с насыщенными темно-синими цветками, для букетов.

Наш разговор протекает на террасе бистро, где гости пьют травяной чай и, желая продлить удовольствие, по чуть-чуть откусывают воздушные эклеры с глазурью из бельгийского шоколада, взбитого с лавандовой пудрой. Вокруг столиков цветы в горшках, из проигрывателя льются французские песни, полосатый кот уютно дремлет на стуле рядом. За стеклянной дверью раскинулись ровные ряды лаванды, пока еще зеленые, без своих чарующих фиолетовых переливов. Но за идиллической картинкой кроется неустанный ежедневный труд. Супруги рассказывают, что первый год, пока саженцы только укоренялись, выдался сложным - стояло засушливое лето, скважины для полива на участке еще не успели оборудовать, поэтому воду завозили в цистернах. На следующий год, наоборот, зарядили обильные дожди, трава вытянулась так, что полностью закрыла лаванду, и при прополке добрую половину ее скосили. А зимой с гор ручьями хлынула вода, подмыв почву… Существенный урожай удалось получить лишь на третий год.

Попасть на ферму хорошо бы успеть в пик цветения лаванды - с середины июня до первых чисел июля.

- Когда в стране объявили карантин по коронавирусу, мы как раз строили этот дом, в котором сейчас находимся. В Москве наши цветочные магазины пришлось закрыть. И что вы думаете? - спрашивает Антон. - Переориентировались под формат доставки и продолжили обустройство фермы. Из этого родилось стилизованное кафе, затем ангар с собственным производством масел, гараж с ретроавтомобилями.

Закрытие аэропортов на юге вызвало всплеск интереса к внутренним локациям - кадры на фоне сиреневых полей фермы сразу разлетелись по соцсетям, вызвав небывалый ажиотаж. Впрочем, супруги не стремятся к увеличению потока туристов, тяготея к своеобразной камерности, даже две гостевые комнатки на мансардном этаже сдают только в том случае, если отдыхающим оказалось мало проведенного дня.

- Этот формат размещения мы в шутку прозвали "в гостях у итальянской бабушки", потому что номер скорее домашний, - говорит Татьяна Сидорова. - Но не все понимают такую концепцию, ожидая сервиса по аналогии с отелем: чтобы в комнате обязательно находился халат с тапочками, рядом - администратор. Тем не менее летом к нам приезжают со всей страны, очень много северян. Вот только вчера написала девушка из Новосибирска - она взяла билеты на самолет до Ставрополя, там берет машину и едет к нам всей семьей. Мне кажется, сейчас люди стали мобильнее, стараются разнообразить отдых за счет посещения сразу нескольких мест - например, побывать в Новороссийске или Геленджике, на следующий день отправиться с экскурсией на винодельню, потом поехать еще дальше.

Пик цветения лаванды приходится с середины июня до первых чисел июля. Но не стоит расстраиваться, если вы не успеваете уложиться в эти две короткие недели. Эстафету красок подхватывает лавандин - гибрид лаванды, тоже источающий головокружительное благоухание (на ферме пять сортов лаванды и четыре - лавандина). Но в целом место не только знаменито удивительными растениями, которые широко уважали еще в античном мире, но и пряностями, натуральными продуктами. Здесь можно купить чайные сборы, сиропы и варенье из дамасской розы, душистое мыло с эфирными маслами.

Все сделано вручную, даже гидролаты (цветочная вода) фермеры изготавливают в медном аламбике - перегонном кубе. Показывая его конструкцию, Антон поясняет: свежесрезанное сырье подвергают воздействию высоких температур, и, чтобы получить 25 миллилитров эфирного масла, потребуется 30 кг лаванды. Частью атмосферы стали и старинная крупотрушка, и бережно хранящиеся флакончики лавандовых духов 1940-х годов, французский опрыскиватель для цветов, рубашка из домотканого льна. Все это, надеется фермер, вскоре соберется в цельную экспозицию, которую можно показывать гостям.

Агротуризм

Семь гор у ног

В окрестностях Новороссийска появился новый объект агротуризма - семейный парк ландшафтной арт-терапии Park Home. Доступен он круглый год и находится вблизи хутора Семигорского, где с 1913 года до Великой Отечественной войны действовал санаторий "Лучезарный", специализировавшийся на ландшафтной терапии. При обустройстве пешеходных троп и дорожек подспорьем послужили сведения и карты времен работы санатория. Любители активного отдыха могут отправиться по одному из шести пеших маршрутов, или двух - на велосипедах. Их протяжность - от 2,5 до 20 км. Например, можно подняться на гору Шахан с поклонным крестом, увидеть старый кряжистый дуб и озеро кувшинок, пройти через реликтовый "Белый лес" и "Дорогу желаний", наполненную необычными арт-объектами.

Артефакты

Сундук атамана Кочубея

В самом сердце кубанской станицы Азовской, в 45 км от Краснодара, стоит белоснежная хата атамана, которой 160 лет. Ранее она принадлежала последнему дореволюционному атаману Григорию Кочубею. Местный житель и энтузиаст Борис Кузнецов взялся за реконструкцию дома и в 2017 году открыл в его стенах уникальный музей. Подворье приводили в порядок дружно, всей семьей. Откликались многочисленные друзья и соседи: кто передал кровать с фигурными дужками, кто старинные рубанки с пилами, а внучка атамана Кочубея - свой сундук. В ходе восстановления не обошлось без интересных находок, которые тоже включили в экспозицию. Так, под полами в большой комнате были найдены гильзы, дробь и кусочки битого стекла, вылетевшего из рам. Под углом хаты обнаружена монета 1892 года, а в фундаменте печи - монета начала XX века, которую казаки туда положили намеренно.

По задумке энтузиаста, все экспонаты в хате работают, к ним можно и нужно прикасаться: прялки прядут, в печи пекут пироги для гостей. Кстати, глинобитную печь строили по старинным технологиям. Например, в глину добавили соль, чтобы придать ей жаростойкость. Печь служила не только очагом и спальным местом, но и… баней. Дело в том, что внутри оставалось много жара, люди выгребали из нее угли с золой, укладывали внутрь доски и залезали париться. Печь в хате атамана получилась настолько просторной, что в нее могут поместиться три человека.