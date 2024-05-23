В Орловской области на детских отдых потратят более 276 млн рублей

В Орловской области 263 оздоровительных учреждения готовы принять детей этим летом. Среди них семь загородных лагерей, два санатория и 254 лагеря с дневным пребыванием.

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В 2024 году стоимость путевки в загородные лагеря составит порядка 30 тыс. рублей, в санатории – от 35 тыс. рублей, в дневные лагеря – 6,4 тыс. рублей. Всего отдыхом и оздоровлением в регионе и за его пределами планируется охватить более 83,7 тыс. детей. На эти цели из разных источников выделено свыше 276 млн рублей – это на 12,4% больше, чем годом ранее.

Готовность учреждений к приему детей Госкомиссия проверит до 4 июня. При этом все пришкольные лагеря уже получили положительное заключение от Роспотребнадзора.

За каждым лагерем закреплены ответственные из числа сотрудников ОВД. Загородные учреждения регулярно проверяют, в том числе в ночное время. При заезде и выезде смен за порядком будут следить сотрудники полиции.