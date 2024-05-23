В Госдуме предложили установить лимит повышения цен на авиабилеты

Разница в стоимости билетов за месяц до вылета и в день рейса бывает очень существенной, что является серьезным препятствием в развитии доступности авиаперевозок для россиян. Поэтому необходимо установить для авиакомпаний лимит повышения цен на билеты, заявил депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев.

Увеличение «авиационной подвижности населения» прописано в Указе Владимира Путина о национальных целях развития РФ на период до 2030 года. Однако выполнить предписание президента мешают слишком высокие тарифы перевозчиков.

В качестве примера парламентарий привел ситуацию с рейсами из Москвы в Махачкалу: по оптимальной цене билет получится приобрести только за месяц до вылета. Причем завышают стоимость кресел даже позиционирующие себя как низкобюджетные перевозчики.

«Если ты покупаешь билет на сегодня-завтра, например, из-за срочного дела, то он стоит 60–80 тыс. руб. А летом цена может доходить до 150 тыс. даже у лоукостеров. Должен быть какой-то лимит на повышение цен у таких авиакомпаний. Почему его нет?» – задался вопросом депутат.

Отметим, стоимость билетов так или иначе требует экономического обоснования, за которым следит Федеральная антимонопольная служба. Кроме того, существует понятие динамического ценообразования, что позволяет авиакомпаниям корректировать тарифы в зависимости от спроса, количества мест и некоторых других факторов. Если лишить перевозчиков подобных инструментов, вероятны достаточно ощутимые убытки, что естественным образом скажется на конечном потребителе, для которого билеты подорожают.