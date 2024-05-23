ФАС предложили следить за ценами на билеты в популярных у туристов регионах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России должна следить за контрольными ценами на билеты в первой десятке курортных регионов, считает председатель общественной организации содействия защите прав пассажиров «Объединение пассажиров», член общественного совета при Минтрансе Илья Зотов. Зачем это нужно, он рассказал в пресс-центре «Парламентской газеты» 23 мая.

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По словам эксперта, из-за наплыва туристов и большого спроса билеты дорожают, поэтому жители, например, Калининградской области, Краснодарского края, Дагестана и других регионов не могут купить билеты для деловых и личных поездок по приемлемой цене.

«Обычные жители Калининградской области, которые едут по своим делам в Москву, по медицинским показаниям в другие города, не могут купить билет, потому что туристы поднимают стоимость билетов. Доступность деловых и личных поездок должна быть у всех», — подчеркнул Зотов.

Чтобы добиться решения этой проблемы, эксперт предложил взять под контроль ситуацию с ценами на билеты по десяти направлениям, которые наиболее популярны у туристов.