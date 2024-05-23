Многофункциональный центр гастротуризма откроется в Красной Поляне этим летом

В конце июня 2024 года в Красной Поляне состоится открытие многофункционального центра гастрономического туризма. На сегодня готовность объекта составляет 80%.

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В Центре гастротуризма туризма разместят ресторанный комплекс и пивоварню, а также дегустационные залы и фирменный магазин, в котором будут продавать товары от местных производителей.

На сегодня завершено остекление периметра здания, выполнено устройство кровли и наружных инженерных сетей. Продолжается внутренняя отделка помещений, разводка инженерных сетей и установка оборудования.

Отметим, что соглашение о строительстве центра гастротуризма в Краснодарском крае было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума-2022.

В Краснодарском крае в последние годы произошел скачок в развитии сферы гастрономического туризма, а особенно эногастрономии. Кубань является лидером России по производству вин, что и стало к толчком к развитию данного направления туризма.