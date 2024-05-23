В Астраханской области откроют крупный отель для любителей рыбалки

Как стало известно TourDom.ru, в Астраханской области готовится открытие крупного гостиничного комплекса на 240 номеров для любителей рыбалки, охоты и семейного отдыха на природе. По оценке нашего источника для размещения таких клиентов в уже существующих турбазах области есть не более 3 тыс. номеров. Появление нового объекта может изменить конкурентную ситуацию – сделать отдых в Астраханской области более доступным и заставить других владельцев номерного фонда повышать качество услуг.

© tourdom.ru

Информацию о скором запуске комплекса подтвердил нашей редакции Валерий Данченко – председатель совета директоров управляющей компании ООО «Проспект». Ранее ее специалисты занимались крупными туристическими проектами в Краснодарском крае Крыму, Абхазии и сейчас применяют опыт в Астраханской области.

Под строительство в прошлом году был выкуплен участок в 14 га в Камызякском районе – примерно в 45 км от Астрахани, на берегу реки Кизань (один из рукавов в устье Волги. – Ред.). Работы близятся к завершению – комплекс получил название «Рыбаградъ» и откроется 10 сентября.

Гостям предложат размещение в домиках на 2–4 человек, т. е. на семью. На территории появятся ресторан на 350 мест, конференц-зал на 160 человек, магазин с продуктами и товарами для отдыха. Кроме того, предусмотрена стоянка для 50 лодок. Их можно будет взять напрокат или привезти свою. Туристам планируют сдавать в аренду УАЗики, а также предоставлять услуги егерей. Для тех, кто захочет забрать большой улов домой, оборудуют коптильню. Обещают также сделать анимацию для детей, а в перспективе – открытый бассейн.

© tourdom.ru

По словам Валерия Данченко, «Рыбаградъ» получит категорию 3* и сможет одномоментно принять 600 человек; объектов такого уровня в области пока действительно нет.

Строительство стало возможным благодаря появлению госпрограммы поддержки модульных отелей. От государства получена субсидия в 260 млн, еще столько же вложил инвестор. С учетом затрат на инфраструктуру и дальнейшее благоустройство общий бюджет проекта оценивается в 1 млрд руб. Окупиться он по плану должен через 7–10 лет.

При этом владельцы заявляют, что будут придерживаться «социально ориентированной ценовой политики». Стоимость проживания составит порядка 3 тыс. руб. в сутки за четырехместный номер, т. е. 1 тыс. руб. с человека. Как убедился корреспондент TourDom.ru, сравнив цены, это дешевле, чем на многих турбазах области, где двухместные номера сдают за 3–6 тыс. руб. Как объяснил Валерий Данченко, зарабатывать в «Рыбаградъ» собираются не столько на размещении гостей, сколько на дополнительных услугах и проведении мероприятий.

Еще одна интересная деталь – собственники нового отеля собираются сотрудничать с турбизнесом. Во всяком случае, Данченко сообщил, что открыт для контактов с туроператорами и приобрести услуги «Рыбаградъ» можно будет не только напрямую, но и в составе турпакетов.