Жители России назвали самый популярный фестиваль страны

Жители России назвали VK Fest самым популярным фестивалем страны. Об этом сообщает пресс-служба VK.

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Отмечается, что узнаваемость VK Fest за год выросла до 70%, по этому показателю он лидирует среди других фестивалей в России. Респонденты воспринимают его как одно из самых любимых музыкальных событий, которое особенно популярно у молодёжи.

Согласно исследованию, музыкальные фестивали входят в тройку самых популярных событий наряду с городскими и спортивными мероприятиями. Основные посетители фестивалей — молодые люди в возрасте 25—34 лет, на VK Fest средний показатель составляет 28 лет. По результатам опроса выяснилось, что 89% респондентов узнают о музыкальных фестивалях из онлайн-каналов коммуникации: от блогеров, из рекламы в интернете, соцсетей.

Ранее сообщалось, что VK открыла IT-хаб в Новосибирске.