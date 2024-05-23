Рододендроны, парапланы, хычины и еще семь причин побывать в Кабардино-Балкарии в июне

Первый месяц лета в кавказской республике богат на красоту, вкусную еду и культурные события. Рассказываем, чем заняться в Кабардино-Балкарии в это время

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Прокатиться на канатке

Подъем на канатке по склону Эльбруса или соседней горы, Чегета, — развлечение, доступное круглый год. Но летняя версия здорово отличается от зимней. Во-первых, нет горнолыжников. Во-вторых, наверху значительно теплее (но ветровку все равно берите обязательно). В-третьих, летом пейзаж другой, и не менее красивый.

Вариантов прокатиться на канатке несколько. Время посещения лучше рассчитать так, чтобы к 11 утра вы уже со всем управились: позже небо часто затягивают облака. На поляне Азау можно купить билет на маятниковую канатку за 2000 рублей. На этой же поляне есть еще одна станция — к вашим услугам симпатичные красненькие вагончики в винтажном советском стиле. Стоит это удовольствие 800 рублей с человека. Канатно-кресельная дорога на Чегете обойдется в 900 рублей. И на нее следует обратить внимание: она проложена через сосновый бор, над цветущими альпийскими лугами и рододендронами, а в хорошую погоду порадует видами на Эльбрус, ледник Семерка, Малый и Большой Когутай.

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Застать распустившийся рододендрон

Альпинисты нередко романтизируют цветение эдельвейса, но не советуем возлагать на него большие надежды: туристы, увидевшие цветы вживую, называют их невзрачными. Другое дело рододендрон! Растение любит приближенные к ледникам горные склоны. И если желтая разновидность к июню, скорее всего, отцветет, то белую или розовую еще можно застать.

Рододендронами можно полюбоваться не только с чегетской канатки, но и в Адыл-Су или у подножия горы Тихтенген в верховьях Чегемского ущелья. Помните: период цветения может меняться от года к году. И не забывайте: рвать бутоны и листья нельзя.

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Увидеть цветущие луга

Альпийские луга в горах и долинах Кабардино-Балкарии цветут довольно долго. Где искать? Достаточно добраться до соответствующей природной зоны. В разных местах луга располагаются на высоте от 1200 до 3000 метров над уровнем моря.

Пропустить их у вас точно не получится, ведь травянистые склоны горы становятся настоящим цветочным ковром. Полюбоваться ими можно, например, по пути в альплагерь «Безенги», на перевале Актопрак, в Приэльбрусье по пути к озеру Донгуз-Орун.

Прогуляться по экотропам

В горах Кабардино-Балкарии есть несколько экологических троп. Большинство подходят для туристов без особой физической подготовки. Тропы проложены в живописных местах и не слишком отдалены от туристической инфраструктуры. К тому же вдоль дорожек есть стенды с изображениями флоры и фауны, сопровождаемые небольшими справками.

Одна из экотроп растянулась в Хуламо-Безенгийском ущелье, недалеко от альплагеря «Безенги», и ведет почти к самому леднику. Рядом находится погранзастава, поэтому уточняйте заранее, нужны ли документы для прогулки. Другая симпатичная экотропа ведет от Чегета к поляне нарзанов. И пройдетесь, и просветитесь, и попробуете воду. Еще одна «минеральная» экотропа находится в Северном Приэльбрусье — в парке «Долина нарзанов». Двухкилометровая тропинка с мостиками через реку оборудована местами для привала. Вход на территорию, в отличие от предыдущих локаций, платный — 150 рублей с человека.

Полетать на параплане

Парадром «Чегем» открыт для любителей адреналина с апреля по октябрь, но летом тут особенно хорошо. Помните про зелень и альпийские луга? Все это обязательно стоит увидеть с высоты птичьего полета.

Здесь же вам могут подсказать, где переночевать, куда прогуляться и как записаться на поездку по окрестностям на внедорожниках или на лошадях. Разноплановый и незабываемый отдых вам обеспечен. Бронировать жилье и туры лучше заранее.

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Принять минеральные ванны

Любителей отдыхать с пользой для здоровья ждут горячие источники. Например, можно посетить открытые бассейны в курортной зоне Нальчика, взять курсовку в Водолечебницу или в санаторий «Чайка». Популярностью пользуются также Гедуко и Аушигер. Там и большие общие бассейны для взрослых и детей, и индивидуальные «кабинки» с водой разной температуры, есть отели. Помните о защите от солнца и наличии противопоказаний: без консультации с врачом такой отдых лучше не планировать.

Насладиться ароматом липы

Не самая очевидная цель поездки в Кабардино-Балкарию и, в частности, в Нальчик — полюбоваться цветением лип. Дерево растет практически на каждой улице. Во время цветения нальчикский воздух хочется не просто вдыхать, а есть ложкой или вовсе закатывать в баночки, чтобы потом наслаждаться долгими зимними вечерами. Липовая аллея в Атажукинском саду и вовсе маст-си: парк и многие деревья почти ровесники города.

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Наесться хычинов

На Кавказе не обойтись без гастрономических излишеств. Визитная карточка Кабардино-Балкарии, без сомнения, хычин. Его едят на завтрак, обед и ужин, а запивают чаем, лимонадом, айраном или минералкой. Самая популярная начинка тонкой лепешки из муки, соли и воды — сыр и картошка. Хычин жарят на сухой сковороде и подают, смазав маслом.

Попробовать блюдо можно во многих заведениях. Мы же рекомендуем устроить хычин-тур и сравнить вкус в разных кафе и даже в разных населенных пунктах Кабардино-Балкарии. Средняя цена за один хычин — 100 рублей.

Купить свежайший мед

В Кабардино-Балкарию в начале лета также стоит приехать за свежим медом. Местные пасечники, а точнее, их подопечные пчелы начинают добычу весной, а майское разнотравье, как правило, качают как раз в июне.

Мед в Нальчике продается в торговых центрах, на ярмарке выходного дня на площади Абхазии и на так называемом Козьем рынке в курортной зоне. Обязательно смотрите дату сбора и фасовки на фабричных банках и пробуйте мед на вкус на ярмарке: у него должно быть ощутимое цветочное послевкусие, а также он вызывает легкое першение в горле. Наличие же в баночке мертвой пчелы не гарантирует натуральность. И не забывайте: мед — сильный аллерген.

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Вдохновиться молодежью

До середины июня в Национальном музее Кабардино-Балкарии вас ждет выставка, посвященная оренбургскому платку. Здесь же внушительные экспозиции об истории и природе региона. После реконструкции в музее открыли несколько залов с редкими предметами XX века и национальными костюмами. В Музее ИЗО в июне можно посетить выставку детских рисунков. Работы юных художников из всех уголков республики представят ко Дню защиты детей. Билеты в оба музея стоят по 150 рублей.

Другой вариант — павильон в парке 100-летия Кабардино-Балкарии. Экспозиции меняются примерно раз в две недели, чаще всего представляют работы молодых художников и скульпторов Кавказа. Вход свободный. Афишу этих и других событий ищите в телеграм-каналах института развития города «Платформа», сообщества «Синдикат» или проекта «Тогда туда».