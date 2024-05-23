Комплекс для туристов намерены построить в Светлогорске: сколько денег потратят

Курортно-оздоровительный комплекс планируется построить в Светлогорске в непосредственной близости к Балтийскому морю. Общая сумма инвестиций составит более 8 млрд рублей.

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«Он предполагает создание гостиничного комплекса, спа-комплекса, общая сумма инвестиций составит более 8 млрд рублей», – пишут СМИ со ссылкой на представителей власти Калининградской области.

Строительство данного комплекса позволит создать 145 рабочих мест. Предполагается, что в него войдут семь корпусов апарт-отеля. Проект намерены завершить в 2026 году. Кроме того, в Калининградской области хотят построить круглогодичный гостиничный комплекс в поселке Ласкино, пишет ТАСС.

Стоит отметить, что в феврале 2024 года стало известно о росте стоимости променада на 50 %.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, сколько стоит застройка променада в Светлогорске.